Scandal uriaș. Noul director al firmei care întreține spațiul verde din Timișoara va câștiga 27.000 lei/lună

Scandalul nu se mai termină la Horticultura Timișoara. Firma care întreține și amenajează spațiile verzi din zona centrală a Timișoarei. Fostul director Mircea Vancia a demisionat de la conducerea SC Horticultura SA. În urma unui tir de acuze lansate de un ales local. Consiliul de Administrație l-a desemnat ca director interimar pe Emanuel David.Fost consilier local USR în perioada 2020–2024. Inginer IT. Acum un nou scandal s-a aprins. Fiindcă acestuia i-ar fi crescut salariul cu 35% comparativ cu al directorului demisionar. Foștii directori generali USR, Mircea Vancia si Dan Rusu, au avut o remunerație lunară fixă stabilită de 20.000 lei brut. Noul director va avea 27.000 lei/lună.

Semnalul de alarmă a fost dat de Roxana Iliescu, consilier local PSD. Aceasta anunță că după ce a văzut salariul noului director concluzia e că "austeritatea e doar pentru proști! Sfidător! Salariul noului director numit interimar la conducerea societății Horticultura SA, membru USR Timiș, e mai mare cu 35% decât salariul fostilor directori", spune consiliera.

Roxana Iliescu spune că Emanuel David are stabilită, în urma negocierilor, "o remuneratie anuală stabilita la suma de 324. 000 ron, respectiv 27000 ron/ lună. Ca să dea bine la fraieri, au stabilit o indemnizație fixă lunară în valoare de 16. 221 ron brut pe lun. Plus o componentă “variabilă”. În suma de 10779 ron brut. Componentă variabilă care se acordă pentru îndeplinirea unor condiții. Condiții care au fost îndeplinite lună de lună inclusiv de foștii directori", spune Roxana Iliescu. Mecanismul explicat de aleasa PSD Timiș e ca la "radio Erevan": de fapt nu i-a dat, i-a luat.

"Dacă îi luați la întrebări referitor la remunerația noului director interimar, o să vă arunce în față că au diminuat-o. Când în realitate ea se majorează cu 35%. Privitor la condițiile prevăzute de lege pe care trebuie să le îndeplinească directorul general... Mă întreb ce experiență relevantă are noul director general numit de USR, în consultanță, în management sau în activitatea de conducere a unor întreprinderi publice sau societăți din sectorul privat?", spune Roxana Iliescu.

Noul director interimar este inginer de profesie. Emanuel David e absolvent al Universității „Ioan Slavici” din Timișoara. Specializarea Ingineria sistemelor, calculatoare și tehnologia informației (promoția 2016). Are experiență profesională în companii precum Continental, Frigoglass, potrivit profilului său LinkedIn.

Fostul director, useristul Mircea Vancia a ajuns pe funcție după ce fostul director, Dan Rusu, a aflat din presă că a fost demis, în martie 2024. Acceeași Roxana Iliescu arăta în Consiliul local că în perioada septembrie 2023 – ianuarie 2024, sunt pierderi de jumătate de milion de lei. Și salariile la societatea din subordinea Primăriei erau tot de jumătate de milion de lei către noii angajați.

Recent, consilierul municipal Ilie Vasile Sârbu atrăgea atenția că singura persoană atestată profesional în cadrul societății Horticultura pentru diagnosticarea bolilor plantelor, prepararea și aplicarea tratamentelor fitosanitare a fost dată afară din motive politice, după 26 de ani de muncă.