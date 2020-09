Afirmația a fost făcută în timpul unei conferințe care a avut loc în capital Moldovei.

„Situaţia de la Opera din Iaşi este una deja arhicunoscută şi intens mediatizată. Personal am avut întâlniri, care au durat ore, cu o serie de angajaţi ai Operei care confirmă cele reclamate împotriva doamnei (Beatrice -n.r) Rancea, dar a venit o altă serie de angajaţi care a ţinut să spună că de fapt nu sunt adevărate aceste lucruri şi că doamna Rancea este un manager bun. Sigur că eu am acţionat instituţional, am trimis Corpul de Control la Iaşi cu câteva luni în urmă. A stat aici o echipă formată din şase specialişti timp de o săptămână. Rezultatul Corpului de Control mi-a fost prezentat. Erau câteva lucruri neclare acolo. În consecinţă, am decis declinarea acestei analize a Corpului de Control atât către Parchet, cât şi către Curtea de Conturi a României”, a răspuns jurnaliştilor ministrul Culturii.

El a afirmat că „lucrurile se vor limpezi în momentul în care aceste două instituţii (Parchetul şi Curtea de Conturi – n.r) îşi vor spune punctul de vedere atât din punct de vedere al reclamaţiilor din zona managerială, dar şi din punct de vedere al reclamaţiilor din zona economică. Până atunci, desigur, sunt speculaţii, sunt puncte de vedere”.

Scandalul de la Opera Națională Română din Iași a fost declanșat la mijlocul lunii ianuarie după ce Simona Alice Gogan, fost contabil-șef al Operei, a trimis un memoriu la Ministerul Culturii și Curtea de Conturi, în care a reclamat faptul că managerul Beatrice Rancea ar fi folosit în interes propriu, fără documente legale, aproape 2 milioane de lei din banii primiți în decembrie, la rectificarea bugetară, din partea Ministerului Culturii.

Beatrice Rancea, spunea în luna ianuarie că va apela la persoane de specialitate din instituție pentru a răspunde punctual fiecărui „capăt de acuzare”, potrivit flux24.ro