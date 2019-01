SCANDAL URIAŞ în televiziune. Decizie fără PRECEDENT. Reacţia unuia dintre şefii televiziunii

La Digi 24, televiziune din cadrul companiei RCS&RDS, niciun angajat nu a primit prima pentru Crăciun. Cei aproape 500 de angajaţi ai postului de televiziune, atât din redacţias centrală cât şi de la staţiile locale din ţară sunt supăraţi deoarece este prima oară de la înfiinţare cănd se întâmplă aşa ceva. Ei se sint discriminaţi deoarece toţi angajaţii de la celelalte posturi ce aparţin companiei au primit sume consistente pentru sărbătorile de iarnă.





Unul dintre șefii Digi24 le-a explicat într-un mesaj intern motivul. În mesajul respectiv Robert Găinescu, director Digi24, spune că decizia nu i-a aparținut și nici nu a fost consultat, potrivit paginademedia.ro

„Am încercat să aflu care a fost motivul acestei decizii, iar răspunsul oficial pe care l-am primit din partea unui reprezentant al conducerii RCS-RDS este că «performanțele canalului nu justifică acordarea unor prime.»”, le-a scris Robert Găinescu angajaților Digi24.

Amintim că angajații Digi24 și Digi Fm nu au mai primit prime de Crăciun, așa cum s-a întâmplat în alți ani. În ciuda faptului că alte televiziuni din același grup au primit (cum ar fi Digi Sport).

Surse din interiorul stației vorbesc despre “discriminare între angajați”, câtă vreme doar Digi 24 și Digi FM nu și-au luat primele.

Redăm mesajul integral în continuare:

„Dragi colegi,

În primul rând vreau să vă mulțumesc că mi-ați oferit posibilitatea să descopăr, în cele aproape trei luni care s-au scurs de la venirea mea, ce înseamnă spiritul Digi24. Am găsit aici jurnaliști valoroși și un potențial enorm pentru a construi o televiziune de știri valoroasă. A fost o plăcere să stau de vorbă cu unii dintre voi (nu cu atât de mulți câți mi-aș fi dorit), a fost un privilegiu să vă urmăresc la lucru.

Din păcate, finalul de an a venit cu vestea neplăcută că primele pentru angajații Digi24 nu au fost aprobate. Decizia nu îmi aparține și nu am fost consultat. Am încercat să aflu care a fost motivul acestei decizii, iar răspunsul oficial pe care l-am primit din partea unui reprezentant al conducerii RCS-RDS este că „performanțele canalului nu justifică acordarea unor prime.”

