Designerul a afirmat că este foarte supărat pentru că Iulia își minte fețița că este infectat cu coronavirus, deoarece nu vrea ca cei doi să se mai întâlnească.

Pe această temă Iulia și Mihai Albu nu par să cadă la pace sub nicio formă. În timp ce Iulia Albu a susținut că fostul soț nu vrea să își vadă fiica, pe Mikaela, Mihai Albu este de părere că vedeta i-a spus micuței că el este infectat cu noul virus și că n-ar fi indicat să-l vadă până în august. Designerul spune că este decis să intervină cu forțele de ordine, dacă se mai lovește de situația trăită în ultima perioadă.

„Următoarea dată când va trebui să-mi văd copilul și nu va accepta este clar că voi chema poliția. Eu m-am ferit de expunerea asta publică, am fost tolerant, dar după două luni deja nu mai puteam. Mika mi-a zis să ne vedem în august, dar ea nu avea de unde să știe ce se întâmplă, ci de la maica-sa, de la ce aude în casă. E ușor să manipulezi un copil de 10 ani. Copilul ar fi trebuit să petreacă 4 weekend-uri cu mine, toate au fost sărite.

I-a spus copilului că sunt infectat, că sunt un pericol. Mi-a zis fata să nu vin la ea pentru că merg la muncă, m-a certat Mika pentru că merg la serviciu și mă întâlnesc cu angajații, pentru că așa i-a spus maică-sa. Eu, în perioada asta, nu am intrat în contact cu niciun angajat, i-am trimis în șomaj tehnic, mergeam la atelier pentru facturi și alte lucruri. Nu era nimeni acolo.

Nu mi-aș expune nici mama de 92 de ani care locuiește cu mine. Fata mi-a zis că i-a spus maică-sa că sunt infectat. Vorbesc foarte greu cu fata pentru că are numărul meu restricționat. Trebuie să o sun pe Iulia și apoi pot să vorbesc cu ea, mă sună fata la o zi distanță. Practic, revine copilul după o zi.

Eu am weekend-urile 1 și 3 pe lună. Lasă-mă să îmi văd copilul, dar nu așa. Nu am zis o clipă că nu este o mamă bună, că este o mamă rea, departe de mine acest gând. Eu nu cer mila nimănui, nu ceream mila oamenilor ca să îmi văd copilul. Mi-am văzut copilul în fața blocului o oră și jumătate. Încearcă să mă discrediteze pe mine, însă oamenii i-au atras atenția„, a declarat Mihai Albu.

Un alt punct nevralgic al scandalului dintre cei doi este pensia alimentară pe care trebuie s-o plătească Mihai Albu pentru fiica lor. Dacă Iulia spune că Mihai nu și-a onorat obligațiile financiare, acesta afirmă că asta este o altă minciună.

„Sunt la zi cu pensia alimentară. Și eu am greutăți, probleme financiare, ca toți oamenii de altfel. Toată lumea se confruntă cu probleme financiare, desigur, mai ales în această perioadă. Însă am plătit mereu pensia alimentară. Nu are vreo importanță, însă această pensie alimentară vine pe lângă toate cele necesare Mikaelei, cum ar fi rechizite, biciclete, excursii, dar și alte necesități pe care orice părinte trebuie să le asigure copiilor, indiferent că părinții sunt sau nu mai sunt împreună.

Să mă dea în judecată dacă are dovezi că nu am plătit. Am văzut că foarte mulți părinți din familii destrămate trăiesc exact ceea ce trăiesc eu acum și empatizează cu situația mea, chiar și persoane publice care s-au lovit de această situație. Însă dacă mama ar fi mai tolerantă și ar vorbi cu copilul, să-i explice că e în siguranță cu tatăl, poate nu ne-am fi lovit de această situație. Cine a fost de bună credință și-a lăsat copilul să-și vadă părintele”, a declarat Mihai Albu.

De asemenea, creatorul de pantofi mai spune că regretă că Iulia îi poartă numele, însă nu mai are cum să corecteze acest lucru, deși ar dori să se întâmple asta.

„Eu nu am cu ce să mă relansez public. Repet, nu este vorba despre asta și evident că toate afacerile merg prost în perioada asta. Să sperăm că nu mă mai atacă cu tot felul de prostii colaterale, cu pensia sau altceva. Nu am ratat niciun weekend în care trebuia să-mi văd copilul, evident, doar atunci când ea nu mi-a dat voie pentru că era copilul bolnav sau diverse motive pe care le-am putut înțelege. Ce publicitate? Doar nu vând pantofi cu scandal.

Și-a făcut cariera ei, fiecare s-a descurcat, foarte bine, nu am nimic de comentat. A zis că eu eram penibil cu o coroană pe cap, am făcut și eu o glumă. Atât. Dar ea nu era penibilă cu mătura în cap și cu găina la plimbare pe cap? Să spui asta pe post, totuși, este fostul tău soț, cum poți să spui așa ceva pe post? Este tatăl copilului tău. În sfârșit, nu vreau să mai zică nimic”, a explicat Mihai Albu.

„ Sigur că mă deranjează că îmi poartă numele, dar eu i l-am lăsat, îmi pare rău acum, am semnat de bună voie că îi las numele, partajul, custodia comună. Oricum, asta pe mine nu mă interesează, mă interesează să am o relație bună cu fiica mea”, a mai declarat Mihai Albu.

Designerul are două mari responsabilități: pe Mikaela, fiica din mariajul cu Iulia Albu, și pe mama sa, care are 92 de ani.

„Mama este bolnavă, viața ei atârnă de un fir de ață. Are 92 de ani, anul trecut a căzut în casa și și-a rupt colul femural, a suferit trei intervenții chirurgicale, trebuia să-i dea cineva să mănânce și să o îngrijească cu absolut totul. Eu am grijă exclusiv de mama și mereu am avut. Mama stă cu mine în casă. Și ea a avut grijă de mine o viață întreagă. Acum merge cu cadrul, acum poate să mănânce singură, îi pregătesc micul dejun și prânzul, apoi ea poate să și le încălzească, îi las porții precise, să nu ridice oale grele. Plus medicația. Când vine Mika la mine, am grijă de amândouă. Când vine fetița la mine stau 24 din 24 cu fetița, nu stă pe tabletă”, a conchis Mihai Albu, potrivit cancan.ro