Atac pervers la DRAGNEA: „IA-O pe IRINA și DU-TE la MALL dacă ești așa de BINE VĂZUT!” Cine a îndrăznit așa ceva. VIDEO

Fostul PSD-ist Adrian Țuțuianu, actual membru Pro România, a relatat, astăzi, în cadrul unei conferințe de presă, o scenă explozivă care ar fi avut loc între fostul premier PSD Mihai Tudose și șeful PSD Liviu Dragnea, înainte ca Țuțuianu și Tudose să părăsească grupul social-democrat.





Astfel, Tudose i-ar fi spus lui Dragnea să o ia pe Irina Tănase, iubita sa, și să meargă împreună într-un mall ca să vadă dacă îl înjură lumea sau nu.

„Băi, dacă ești așa de bine văzut de oameni, ia-o, mă, pe Irina și du-te la mall. Că noi ne-am dus și nu ne-a înjurat nimeni”, a relatat Țuțuianu.

Amintim și declarațiile lui Țuțuianu despre mandatul lui Dragnea în fruntea partidului:

„Primul an a fost un an bun, Dragnea are capacități organizatorice pe care nu poate să i le conteste nimeni, programul prezentat în campanie este bun, campania a condus-o bine, dar, după momentul câștigării alegerilor i s-a părut că este pe cai foarte mari și își poate permite orice. Cei doi ani sunt ani, ultimii, în care Dragnea a condus partidul doar în funcțiie de interesele personale, s-a schimbat foarte mult, nu îl mai recunosc, îl cunosc de foarte multă vreme, a fost preşedinte de CJ când era ministrul Dezvoltării, era alt om, astăzi nu mai are niciun fel de legătură cu cel care era acum patru ani”.

ZIUA Z pentru Liviu Dragnea! Verdictul pe care il asteapta toata tara! Ce il asteapta pe seful PSD

Pagina 1 din 1