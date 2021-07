Un nou moment extrem de tensionat în ”criza gunoaielor” a avut loc astăzi, 27 iulie, la primăria Sectorului 1. În cadrul ședinței consiliului local, primarul a refuzat în mod constant să prezinte public contractul cu firma controversată BRAI-CATA. Au fost momente penibile, în care primarul i-a sfidat efectiv pe consilieri.

Evz a stat de vorba cu câțiva dintre ei.

Șantajul…

„Dincolo de problema aceasta a mandatării doamnei primar pentru a începe acțiunile în justiție pentru rezilierea contractului cu Romprest, noi am zis că dacă tot are o asemenea obsesie cu contractul cu Romprest, să se ducă în justiție și să rezolve problema, însă în același timp, dacă este de părere că aici s-a luptat atâta timp cu mafioții, să ne arate și nouă contractul semnat cu BRAI-CATA. Sunt o grămadă de suspiciuni la adresa acestei companii” a declarat pentru EVZ consilierul PNL Adrian Oianu.

„Doamna primar ne-a spus „Sigur, nicio problemă”. Folosește aceste cuvinte pe care eu le știu din domeniul privat al muncii cu oamenii. „O să vi-l arăt/trimit pe mail”, „O să-l aveți până la sfârșitul ședinței”. În momentul în care cineva folosește cuvinte de genul „o să”, șansele sunt să nu se întâmple. Așa a fost și de data aceasta.

La un moment dat, ne-a fluturat niște foi în timpul ședinței și ne-a spus că până la sfârșitul ei, dacă îi votăm proiectul, o să ne dea contractul să ne uităm la el. „Dacă îmi votați proiectul”. Șantajul era – dacă suntem băieți cuminți și stăm prizonierii doamnei temnicer în Consiliu, poate la sfârșit își face doamna primar puțin timp și ne arată și contractul ăsta. Cam așa suntem tratați noi, consilierii de la Sectorul 1.

Nu este prima oară când ne șantajează cu diferite proiecte, acte, hotărâri sau amendamente. A făcut așa și în cazul proiectului cu Centrul pentru Recuperare pentru copiii cu sindromul Down. Pentru că nu i-am votat ei proiectul, ni l-a scos de pe ordinea de zi și la următoarea ședință, au făcut cei de la USR-PLUS 11 amendamente numai ca să nu treacă proiectul pentru copiii cu sindromul Down.

Atât de cinic este modul în care fac politică și administrație. Cu asta ne luptăm în fiecare zi. De data aceasta, i-am votat proiectul, a trecut și bineînțeles că a plecat val-vârtej și nu ne-a mai arătat contractul. Înțeleg că pe site-ul Primăriei a pus ceva.

Noi trebuie să vedem contractul original, hârtia oficială. Nouă ne trebuie și actele adiționale, pe lângă contractul acesta. Mai mult decât atât, ne-a povestit că de mâine o să semneze un contract de salubritate în general, în integralitate, în Sectorul 1. Nu numai pentru cele 100 de tone pentru care a semnat acest contract.

Vă dați seama că ce ne-a spus în ședință, printre dinți, atâta știm. În rest, nu ne-a spus nimic. Doamna avocat Trandafir, pe care am angajat-o noi și e plătită din bani publici, nu ne comunică nimic. Ne trimite pe noi să ne uităm și să-i căutăm ei contractul, când în mod normal, secretariatul ar fi trebuit să-l publice pe site și să-l vadă toată lumea. Ce contracte, ce procese are. Va semna un contract în integralitate, așa cum are cu Romprest. Nu știu la ce se referă, dar dacă e să ne uităm după cât de reticentă a fost să ne arate contractul cu BRAI-CATA și de câte noi ne-a spus că e un contract pentru care nu trebuie să ne facem griji și că ce ne interesează dacă ea se ocupă de curățenie și strângerea gunoaielor? Ce ne mai interesează pe noi să vedem contractul ăsta? Așa ne vorbește doamna primar.

…și obsesia primarului

La fel – nu ne-a spus cu cine, nu ne arată niciun contract, nu știm ce face. Asta este transparența de care ne bucurăm la Sectorul 1. Hai să ne gândim logic – de ce atâta obsesie pe contractul ăsta? De la începutul anului, doamna primar nu a făcut nimic legat de buna administrare a Sectorului 1. Nu avem un sector mai curat, îngrijit, nu avem spații verzi administrate corespunzător. Nu ni s-au astupat găurile din asfalt, nu avem locuri de parcare făcute în care cetățenii să înceapă să-și poată parca mașina și să mai reducem traficul într-un fel sau altul. Nu ne-am îngrijit de pistele de bicicletă, nu mai vorbim de gunoaie și de curățenie. Suntem într-o criză a gunoiului permanentă, de nouă luni de zile! Doamna primar se ocupă cu obsesie de un singur lucru – rezilierea contractului cu Romprest. Acum i-am dat ocazia să facă asta. Întrebarea mea este – de ce atâta obsesie? Ce se ascunde în spate?

Eu sunt un om care de 30 de ani urmăresc politica românească. Ce se întâmplă acum am mai văzut de nenumărate ori. Fiecare om politic nou care vine încearcă să anuleze contractele făcute de primarul dinainte și să semneze contracte noi – bineînțeles, știm de ce.

Ne lovim și în această situație de același lucru? Oare nu a zis USR-PLUS că ei o să vină și o să facă o politică nouă, fără penali, cu transparență, pentru cetățeni? Unde este această politică și administrarea Sectorului 1 pentru cetățeni, că eu nu o văd?

Dacă ne uităm la cum a tratat până în prezent cetățenii, eu cred că pe doamna primar nu o deranjează să lase gunoaie în continuare pe străzi până își face ea mreandele cu nu știu ce contract nou și cu nu știu ce firmă”, a declarat Adrian Oianu.

”E o problema penală”

„E o aberație ce s-a întâmplat. Nu ne-a arătat contractul. Târziu, a postat pe Facebook. Într-adevăr, a făcut ca un șantaj așa, deși nu ăsta era scopul ședinței. Am înțeles că a postat pe Facebook contractul, în urma insistenței tuturor consilierilor”, a spus și Daniela Popa, consilier PSD.

”Eu nu am pomenit așa ceva. Mie nu îmi vine să cred cât poate să mintă această doamnă. Aștept să iasă procesul verbal al ședinței. A zis niște lucruri extrem de dubioase.

În primul rând, a zis că a încheiat acest contract – a recunoscut – cu al doilea operator, cu BRAI-CATA. Nu ne-a răspuns pe ce perioadă,

Ce am remarcat că a zis doamna primar în ședință, că noi am tot ridicat problema aceasta, că ea s-a lăudat că a găsit operator și face curat, ăsta e delegat prin contract să colecteze gunoiul dispersat doar pe spațiile verzi, iar ea pune filmuleț că această firmă colectează gunoiul de pe stradă. Acesta e furt de deșeuri, e problemă penală.

În al doilea rând, a recunoscut că cei de la BRAI-CATA nu au reușit să colecteze 100 de tone, așa cum se prevedea în contract. Deci, ce plătim noi? Incredibil. Plătim niște bani aiurea. Da, okay, recunoști public, așa cum e nenorocitul ăsta de contract încheiat de PNL-iști în 2009, vrem, nu vrem, trebuie plătite facturile și ajungi la zi cu restanțele pentru că abia apoi poți să demarezi litigiile în instanță, să începi negocierea amiabilă – la început. Dacă nu ajungi la o înțelegere, mergi în instanță. Dar toți am văzut că a pierdut toate procesele în instanță. Ne minte cu această doamnă Trandafir… 10.000 de euro e plătită pe lună, din bani publici, ca să piardă procese.

Armand pierde procesele

Și noi am avut divergențe cu firma aceasta de salubritate. Totul a pornit de la decizia Curții de Conturi din 2016, când ei au făcut auditul financiar pe perioada fostului primar 2012-2016. Au fost probleme cu un act adițional nr. 7, că de acolo a pornit toată problema. În anul 2019, am făcut o Comisie Administrativă, unde i-am chemat pe toți, inclusiv pe Chiliman, pe funcționarii de atunci, să-i întrebăm cum s-a ajuns la prețurile astea, ce s-a întâmplat. Așa s-au demarat toate procesele astea în instanță. Procesele au fost instrumentate de juriști din Primărie, nu de avocați. Eu mai multă încredere aș avea în juriști din Primărie, specialiști, care știu toate detaliile și despre ce este vorba.

Acum, (Clotilde Armand – n.r.) a luat toate dosarele muncite de juriști, i le-a dat doamnei avocat și pierde procesele. Spune niște aberații de nu îți vine să crezi, eu credeam că e specialist, că așa se dădea. A dat niște motivări… A depus la dosarul de instanță o declarație a unui consilier de la PNL. Păi asta e dovadă? E incredibil! Nu îmi vine să cred. Chiar sunt revoltată! Nu pot să cred așa ceva.

Durata contractului cu BRAI-CATA încetează la data de 22.08, cu posibilitate de prelungire cu cel mult 30 de zile. Vă dați seama – cum adică? Păi starea de alertă a fost dată pe data de 24 și ea zice că poate fi prelungit prin act adițional cu 30 de zile? Contractul trebuie încheiat pe perioada stării de alertă, că de aia a și semnat prefectul, în inconștiența dumnealui.

Indiferent, că e stare de alertă, că se fac achiziții directe, ele trebuie făcute respectând legea. E prea cusută cu ață albă. Adică oamenii de la BRAI0-CATA pun oferta și oferă serviciile și în trei minute, ADP-ul le contractează. Nu ai cum. Doar dacă știai despre așa ceva!

Da, a și zis, azi, în ședință, că mâine va semna un alt contract cu un alt operator. Deci vom avea trei contracte pentru aceleași servicii. Nici nu vreau să ,mă gândesc în ce ne-a băgat primarul ăsta. O să ne bage în niște penalități… Ea e pe modelul francez – „Legea sunt eu”, așa a spus. Că ei sunt la putere și schimbă legea. Așa a declarat.

Ea sigur va rezilia contractul. Nu a făcut dovada că a negociat cu Romprest-ul, așa cum e în contractul de delegare, scrie clar în ce condiții se face rezilierea. Calculam, ieri, dacă ea va cere rezilierea, ce sume vom avea de plătit. Din contract, mai sunt nouă ani de executat. Pe Primărie vom avea daune de 66 milioane de euro de plătit, pe an. 594 de milioane de euro pentru nouă ani!”, a mai spus Daniela Popa.

La finalul zilei, Armand a postat pe site-ul primăriei contractul atribuit, prin achiziție directă, firmei BRAI-CATA.