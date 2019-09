Viorica Dăncilă l-a acuzat pe Klaus Iohannis că a încălcat Constituția spunând că președintele i-a cerut ambasadorului să voteze în favoarea Laurei Codruța Kovesi, după ce acesta a declarat că a avut o convorbire telefonică cu Luminița Odobescu în care i-a transmis poziția sa în legătură cu ocuparea funcției de procuror-șef european.

„Nu pot să vă spun cum a votat (Luminiţa Odobescu – n.r.). Eu am spus punctul de vedere al Guvernului, după cum ştiţi, votul este secret şi nu putem şti cum a votat. Eu am exprimat punctul de vedere al Guvernului, domnul preşedinte, ca de obicei, are propriul punct de vedere, domnul preşedinte încalcă Constituţia, nu poţi să îi ceri să nu se amestece într-o astfel de situaţie, face ceea ce ştie dânsul cel mai bine, adică nu ţine cont de nimeni decât de opinia domniei sale, chiar dacă de multe ori lucrurile pe care le face sunt împotriva legii fundamentale şi aceste afirmaţii sunt dublate de decizia Curţii Constituţionale”, a declarat Viorica Dăncilă.

La rândul său, președintele Klaus Iohannis a declarat vineri că a purtat o discuție cu Luminișa Odobescu în care i-a comunicat opinia acestuia.

„În chestiunea procurorului șef european pot confirma că am comunicat doamnei ambasador Odobescu opinia mea despre candidatura doamnei Kovesi. I-am comunicat că eu, președintele României, sunt pentru doamna Kovesi la funcția de procuror-șef european”, a declarat Klaus Iohannis.

