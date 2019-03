Un nou scandal-monstru în sănătate. Un medic la Spitalul de Urgență Neamț acuză a fost agresat de director

Un medic de la Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț a reclamat că a fost agresat, fizic și verbal, de directorul de îngrijiri medicale.





Potrivit medicului Daniela Gontariu, incidentul s-a petrecut în seara de 14 martie 2019, pe la ora 19, în parcarea din spatele spitalului nou, de lângă RMN, informează mesagerulneamt.ro.

„Se știe ce probleme sunt cu parcările din curtea spitalului. Am lăsat mașina acolo de dimineață. Ca de obicei, am lăsat și numărul de telefon, în caz că trebuie s-o mut. M-a sunat la 7 seara, deși la ora aia puțin probabil să mai fie cineva prin curte.

Când am ieșit, era doamna, mașina ei nu mai era blocată, era scoasă și începe să-mi reproșeze că am lăsat mașina acolo, că și ieri am lăsat mașina acolo și am blocat altă mașină. M-a întrebat cine sunt și i-am spus, și-atunci a început să mă facă nesimțită, că n-am respect pentru medicii mai în vârstă și că sunt plină de reclamații, că să-mi fie rușine.

Eu am deschis portiera, în ideea să plec acolo, am urcat în mașină ca să o mut și atunci m-a tras de mână, după care a plecat, mai erau câteva persoane cu ea. Am sunat la 112, cred că era în jurul orei 19.30, au venit polițiștii, am spus ce s-a-ntâmplat, iar a doua zi am fost la poliție și am făcut plângere în scris.

Am făcut plângere și la managerul spitalului, și azi am vrut să vorbesc cu managerul, să-i prezint și alte aspecte, pentru că mi se pare abuz să te interesezi de anumiți pacienți în numele managerului. Astăzi, 19 martie, am făcut o nouă plângere la conducerea spitalului și una la OAMMR (n.n. – organismul profesional al asistenților medicali, funcția de director de îngrijiri fiind atributul asistentului medical).

Eu, până la a fi numită această doamnă, nici nu știam că există funcția de director de îngrijiri.Nu am mai avut alte conflicte cu doamna director de îngrijiri. Nu știu dacă se rezolvă ceva…, dar nu mi se pare normală așa o atitudine”.

Asistenta șefă Nicolina Știrbu, directorul de îngrijiri al spitalului, a declarat că nu-și amintește de vreun conflict din seara de 14 martie, din curtea spitalului. „Nu știu ce conflict, nu știu de vreo plângere” a transmis aceasta.

Acesta scandal vine după agresarea grupului compact de medici ortopezi acuzați că luau șpagă în mod organizat.

