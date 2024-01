Scandal imens între Dragoș și Ionuț Dolănescu. E incredibil ce-a putut să zică

Ion Dolănescu nu are liniște în mormânt. În august 2023, mai mulți vecini ai casei în care a locuit regretatul artist Ion Dolănescu îl acuză pe fiul acestuia, Ionuț, că a reconstruit casa memorială, astfel încât înălțimea mansardei nu mai respectă cotele inițiale.

Între timp, Dragoș și Ionuț Dolănescu s-au războit în instanță pentru averea tatălui lor.

Iar Ionuț Petrescu, în vârstă de 43 de ani, care pretinde că este un fiu nelegitim al marelui artist, solicită un test ADN pentru a demonstra că este fratele lor.

Cea mai aprigă luptă pentru avere dintre frați, din ultimii ani

Lupta din tribunale s-a terminat de ceva timp, sentința este definitivă, dar nu există nicio cale de împăcare între cei doi.

„Îi doresc multă sănătate. Și dacă ar face el pasul, nu ne vom împăca niciodată”, a precizat Dragoș Dolănescu, fostul deputat al Adunării Legislative din Costa Rica.

Dragoș Dolănescu aruncă bomba la început de an. Fiul regretatului Ion Dolănescu are suspiciuni privindu-l pe fratele său vitreg Ionuț, nimeni altul decât fiul Mariei Ciobanu. Politicianul spune că „acesta nu are trăsături fizice asemănătoare neamului marelui artist”.

„A pus monopol pe numele Dolănescu, deși, dacă ne uităm bine, el nu duce deloc spre neamul lui tata. Toți aveau tenul deschis, eu am ochii albaștri, ca ai bunicăi. El e mai măsliniu, cu tenul închis. Doar Maria Ciobanu știe de ce”.

Dragoș Dolănescu revine în România

Motivul pentru care a refuzat să candideze la primărie, la alegerile ce au loc în februarie, în Costa Rica, este familia.

„Mi s a propus din partea mai multor partide din Costa Rica să candidez pentru o funcție de primar, dar am refuzat. Nu vreau să-mi sacrific familia. Asta ar fi însemnat timp petrecut fără ei”.

După patru ani de locuit în Costa Rica, Dragoș urmează să revină în România pentru reînnoirea unor acte, potrivit CANCAN.

Scandal după scandal, în familia Dolănescu

Dragoș Dolănescu se declară indignat de faptul că Ionuț nu s-a ținut de cuvânt în transformarea casei memoriale într-un muzeu. El mai spune că nu mai există nimic din stilul tatălui său în locuință: „Au trecut 15 ani și am tot așteptat să văd în casa din Caimatei că se face muzeul Ion Dolănescu, așa cum a zis. De aceea tot ce era al lui tata, costume, trofee, totul a rămas la el. Eu nu am luat nimic. Eu am crezut ce a spus…

Între timp, politicianul este dat în judecată de câțiva vecini în urma partajului făcut de instanță, după ce a rămas cu mai multe terenuri și cu casa din Sinaia.

„Nu am vândut nimic din averea de la tata. Din casa de la Sinaia aș vrea să fac o pensiune, dar asta ar însemna să am timp să stau în țară. Am fost dat în judecată pentru niște terenuri de către niște vecini. Oricum, e vorba de o valoare mică, de vreo 6.000 de euro”.