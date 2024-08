Social Scandal la un spital din Iași. Infirmiere, acuzate că au băgat un dop în fundul unei paciente







Iași. Infirmierele de la Spitalul de Boli Infecțioase „Sf. Parascheva” din Iași sunt acuzate de familia unei paciente că ar fi băgat un dop de hârtie în fundul acesteia. Femeia avea peste 10 scaune pe zi, iar apropiații susțin că infirmierele nu mai voiau să o spele.

Scandal la Spitalul „Sf. Parascheva” din Iași

Aparținătorii Eugeniei Pachițac, o pacientă în vârstă de peste 80 de ani, internată în Pavilionul 3 de la Spitalul de Boli Infecțioase, vor să își facă dreptate. În cursul zilei de sâmbătă, 17 august 2024, pacienta a fost vizitată de fiica sa. Bătrâna se plângea de dureri de burtă, iar fiica sa a descoperit că aceasta avea un dop de hârtie introdus în anus. Dumitru-Catălin Pachițac, fiul pacientei, a spus că asistenele i-au băgat un dop pentru că nu mai aveau chef să o schimbe.

I-ar fi pus un dop în fund

„Mama are mai multe boli acumulate. Stă la pat de vreo lună, nu mai poate să se mai ridice. Are o infecție la plămâni și infecție urinară. Când a întors-o, să o șteargă, sora mea s-a încrucit. Avea, efectiv, făcut dop din hârtie și băgat în fund. Am înțeles că a recunoscut infirmiera și a spus că făcuse, de câteva ori, pe ea și s-a gândit să-i pună dop. Când i-au scos dopul, în secunda următoare, mama a ieșit cu scaun. A avut nu știu câte scaune și fiindcă nu știau ce să mai facă, i-au pus dop. Chiar m-am speritat, dar infirmierele erau speriate, nu mai îndrăzneau să zică nimic. Mama e încă internată” a declarat Dumitru-Catălin Pachițac, fiul pacientei.

Ce spune managera spitalului

Dr. Florin Roșu, managerul Spitalului de Boli Infecțioase „Sf. Parascheva” din Iași, a declarat că pacientei nu i s-a introdus în anus dop de hârtie. Specialista a spus că zona a fost protejată cu ajutorul unei aleze. Ea le-a recomandat aparținatorilor pacientei să facă o hârtie scrisă către conducerea spitalului dacă vor mai multe informații.

„Din nefericire, doamna este o pacientă în vârstă de peste 80 de ani, cu patologie Clostridium difficile. Are peste 10 scaune pe zi, iar după ce se face toaleta la nivelul zonei anale, se pune o aleză, nu se introduce, astfel încât cele două fese să nu vină în contact una cu cealaltă, să fie protejate. În niciun caz nu e vorba de un dop de hârtie. Dacă există ceva de reverificat, eu îi îndemn pe aparținătorii pacientei să facă o hârtie scrisă către conducerea spitalului și o să primească lămuriri suplimentare”, a declarat dr. Florin Roșu, managerul Spitalului de Boli Infecțioase „Sf. Parascheva” din Iași, potrivit BZI.