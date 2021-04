Fanii Universității Cluj nu sunt de acord cu ultima mutare făcută de club și condamnă numirea lui Constantin Răduță în funcția de președinte al clubului. Suporterii formației de pa malul Someșului au adresa injurii și cuvinte grele celor care au decis numele următorului conducător al echipei.

Mesajele transmit, la unison, același gând.

„Renunță in 2015 la conducerea sălii polivalente pe motiv că0i prea bătrân și hop îi bun președinte acum îi tare!!!”

„Parcă clubul ăsta este ca și actualul Guvern minciuni, mafie, spălare de bani…”

„Mă tem că nu e o alegere tocmai inspirată.”

„Pe domnul Raduta Constantin nu il recomanda nimic pentru a ocupa postul de presedinte al Universitatii Cluj. Nu a performat pe nici un post de conducere pe care l-a ocupat anterior (Directia Judeteana de Sport, Sala Horea Demian, Sala Polivalenta, Parcul Iuliu Hatieganu), mai mult de atat s-a retras acum 5 ani de la conducerea Salii Polivalente pe motiv de varsta inaintata, dar 5 ani mai tarziu e potrivit pentru a conduce U Cluj , un club cu pretentii de liga 1 ? A fost cea mai comoda alegere pentru consiliul de administratie, unul dintre cei 7 membri a fost propus si ales, lui Radu Constantea i-a expirat mandatul si nu a mai dorit sa candideze, iar restul membrilor sunt fara expertiza sportiva.

Istoria acestui club, pretentiile si nu in ultimul rand anvergura acestui oras va obliga la mai mult decat la o alegere comoda si la indemana !!!”

„Bravo mah!!! De la administratia taberelor la presedintele Universitatii Cluj!!! Si va mirati ca va injura lumea. Orice in afara de performanta se face la “U”. Daca se voia performanta trebuie pus Patrick Ciorcila, nu fosila asta comunista #sempreserieb”

„U a devenit o structura in care isi găsesc locul sinecuristi de partid si vedete locale ubebiste. Mocirla e cuvântul potrivit pentru ce se întămplă la U.”

„Iliescu nu era disponibil?”

„Sa le dea Dumnezeu la fiecare in parte exact atat cat bine vor sau au facut si ei pentru “U”. Tare mi-e teama insă că în acel moment mulți oameni pe care acum îi vedem fluturând steaguri alb-negre sau care pozeaza in mari salvatori s-ar prabuși sub greutatea pedepsei. Sper ca intr-o buna zi fiecare va plati pentru tot ce a inteprins. Haide “U” !”