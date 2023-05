Scandal la „Te cunosc de undeva”. Două vedete, la un pas de bătaie chiar în fața juriului

Un scandal uriaș a avut loc pe 30 mai, în platoul Te cunosc de undeva!, emisiune difuzată la Antena 1. CRBL și Valentin Sanfira au fost la un pas de bătaie chiar în timpul jurizării semifinalei show-ului transformărilor. Partenerul Codruței Filip i-a arătat colegului de emisiune al lui Radu Țibulcă un semn obscen. CRBL nu s-a mai controlat și l-ar fi atacat.

Mai multe surse au declarat că atât concurenții, cât și jurații au rămas șocați de felul în care a reacționat CRBL. El a sărit să-l atace pe partenerul Codruței Filip, perechea lui Radu Țibulcă aflându-se în partea stângă – sus a canapelei concurenților, iar Sanfira era în dreapta – jos.

Din cauza scandalului, producătorii au hotărât să oprească filmările semifinalei show-ului transformărilor. Concurenții au părăsit platoul Te cunosc de undeva! – sezon 19 în dimineața de 31 mai, în jurul orei 01:00, potrivit Cancan.

Valentin Sanfira, despre viața de artist

Recent, Valentin Sanfira, artistul pe care l-ar fi atacat CRBL, a povestit care au fost cele mai grele momente cu care s-a confruntat pe plan profesional. El a recunoscut că au fost multe situații dificile, dar că a reușit să meargă mai departe.

„Ca să vezi despre ce vorbea Codruța! În momentul în care ești artist și îți iubești cu adevărat meseria nu mai contează prin ce treci tu în momentul ăla. S-a întâmplat să urcăm pe scenă cu febră, s-a întâmplat să urc pe scenă, iar înainte să am perfuzia în mână. Oamenii nu trebuie să știe lucrul ăsta. Tu trebuie să-i faci fericiți.

La una dintre nunți, la care am fost cu ani în urmă, chiar în Vâlcea, la mine, în Oltenia, o nuntă foarte mare, de vreo 500-600 de persoane, unul dintre invitați a căzut. La noi se joacă hore, sârbe, se distrează. La nunta asta, aveam două programe de cântat. În timp ce jucau, unul dintre invitați a căzut, a făcut infarct, pur și simplu. A murit. A trebuit să se oprească momentul, a venit ambulanța. Nunta se stricase, efectiv.Nu știau ce să facă și atunci eu am luat microfonul, pentru că omul oricum nu mai putea fi salvat și, recunosc, că am mințit, dar am salvat o nuntă. Le-am spus, dragii mei, pe ambulanță omul și-a revenit, e bine. Haideți să ne distrăm în continuare și să continuăm petrecerea. Asta pentru că mireasa plângea, nașa plângea, soacra plângea.

Oamenii, ușor, ușor și-au revenit și am făcut nunta. Eh, până târziu încoace oamenii mi-au mulțumit și mi-au scris mesaje că le-am salvat un eveniment foarte mare. Acest deces a fost și la început de eveniment. Deci, noi ca artiști avem menirea să-i mulțumim pe oameni, să-i facem fericiți’, a declarat Valentin Sanfira.