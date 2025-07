Sport Scandal la Csikszereda – Dinamo. Fanii „câinilor”, ținuți afară cu bilet în mână







Un nou incident care implică fanii Dinamo a avut loc luni seară, la Miercurea Ciuc, în prima etapă a sezonului 2025/2026 al Superligii, unde echipa bucureșteană a remizat, scor 2-2, cu Csikszereda. Problemele nu au avut legătură directă cu rezultatul de pe teren, ci cu modul în care suporterii dinamoviști au fost tratați la accesul pe stadionul din Harghita.

Acces restricționat pentru fanii Dinamo

Pentru această partidă, clubul Dinamo a primit 125 de bilete destinate sectorului oaspeților, însă doar 50 de suporteri au fost efectiv lăsați să intre pe stadion. Restul au rămas în afara arenei, într-o atmosferă tensionată. Potrivit declarațiilor făcute ulterior de Eduard Ziriakus Galan, președintele programului „Doar Dinamo București” (DDB), accesul a fost întârziat intenționat, iar controalele excesive au provocat nemulțumiri.

„Am ajuns acolo cu 125 de bilete luate oficial, dar doar 50 de persoane au fost lăsate să intre. Ceilalți au fost ținuți la porți, în ciuda faptului că aveau bilete. Controlul era exagerat, dura și cinci minute pentru o singură persoană. Inclusiv copii au fost afectați, s-a folosit spray iritant. Nu a existat agresivitate din partea suporterilor noștri”, a declarat Galan la Digi Sport, în cadrul emisiunii „Fotbal Club”.

Confruntări și acuzații de organizare defectuoasă

Înainte de fluierul de start, forțele de ordine au fost puse în alertă de agitația din rândul fanilor dinamoviști. Potrivit martorilor, câțiva suporteri ar fi încercat să forțeze accesul în stadion, ceea ce a dus la o confruntare cu jandarmii. În timpul incidentului, au fost raportate altercații fizice și utilizarea gazelor lacrimogene.

Și s-a terminat Csikszereda - Dinamo. 📸 În loc de steaguri și coregrafii, avem lozinci cu iz de epocă și hărți din alt secol. Asta da pasiune sportivă! 🙃 pic.twitter.com/T6EZdPFxQV — Florin Mazilu (@Florin_Mazilu) July 14, 2025

După aproximativ 30 de minute petrecute în interiorul arenei, suporterii bucureșteni au părăsit stadionul, în semn de protest. Pe garduri a fost afișat un banner cu mesajul: „Și pământul de sub unghiile voastre este tot românesc”, mesaj considerat provocator de unii fani ai gazdelor.

Acest gest a intensificat tensiunile, iar în momentul în care suporterii Csikszereda au încercat să dea jos bannerul, unii dinamoviști au revenit în stadion pentru a-i confrunta pe stewarzi.

Fanii Dinamo cer explicații autorităților și clubului organizator

Reprezentanții DDB au exprimat public nemulțumirea față de ceea ce ei consideră a fi o gestionare defectuoasă a evenimentului de către organizatori și firma de pază, nu neapărat de către jandarmi. Galan a subliniat că stadionul din Miercurea Ciuc beneficiază de o derogare pentru a găzdui meciuri de Superligă, însă organizarea lasă de dorit.

„Este inacceptabil ca, în prima etapă a unei competiții de top, accesul spectatorilor să fie blocat fără justificare. Am respectat toate condițiile impuse, am cumpărat biletele legal și nu am provocat incidente. Nu putem tolera un asemenea tratament”, a conchis liderul DDB.

Pe fondul acestor evenimente, este de așteptat ca Liga Profesionistă de Fotbal (LPF) să analizeze circumstanțele în care s-au produs incidentele și să decidă eventuale măsuri disciplinare, atât în ceea ce privește clubul gazdă, cât și reacția suporterilor.