Ministrul a declarat că verificările vizează nu doar petrecerea care a avut loc în noaptea dintre ani, ci și alte evenimente care au fost organizate la Bibilioteca Națională în perioada 16 decembrie-1 ianuarie. De asemenea, va fi verificat inclusiv modul în care au fost preluate imaginile cu ceea ce s-a întâmplat la Bibliotecă din sistemul de supraveghere video intern al instituţiei, având în vedere că accesul la aceste imagini este limitat. Potrivit spuselor sale, echipa de control va formula concluziile cu privire la ceea ce s-a întâmplat cel târziu pe 15 ianuarie.

„Astăzi va demara procedura de control, ordinul de ministru este elaborat deja, urmează să-l semnez până în ora 12,00. S-a lucrat de dimineaţă la acest ordin de ministru. Pentru că are mai multe componente, am luat decizia de a extinde perioada de control, de la 16 decembrie până la 1 ianuarie, pentru că am avut informaţii că au mai avut loc evenimente nocturne şi în a doua parte a lunii decembrie şi, de aceea, vreau să verific aceste informaţii. (…) Mi-au promis (Corpul de control – n.r.) că vor acţiona cu mai multă celeritate, astfel încât, după data de 15 ianuarie, aşa cum am promis, să pot face public raportul acestui control”, a precizat ministrul Culturii, la Palatul Parlamentului.

El a adăugat că este interesat, îndeosebi, dacă s-a respectat regulamentul de ordine interioară. Potrivit ministrului, acest control va avea două componente: „Una va fi deplasarea în teren şi constatarea la faţa locului a mai multor lucruri, unele iniţiate de Corpul de control. Corpul de control va fi format din patru persoane cu pregătire şi juridică şi economico-financiară. Cea de-a doua componentă a controlului va fi legată de verificarea documentaţiei”.

Ministrul Culturii a menţionat că scopul nu este de a interzice manifestările la bibliotecă, ci ca acestea să se încadreze în categoria evenimentelor culturale. În acest context, Gheorghiu a precizat că vor fi aplicate sancțiuni doar după ce se va stabili ceea ce s-a întâmplat.

„Da, eu aştept raportul Corpului de control şi, în funcţie de acest raport, se vor lua deciziile de rigoare. (…) Ceea ce am văzut noi poate fi o fază contextuală, de aceea vreau să am o imagine rotundă, de aceea am extins controlul pe o perioadă mai mare pentru a avea o imagine de ansamblu, iar în momentul în care acest raport, pe care l-am cerut amănunţit, va fi gata, abia atunci pot lua o decizie în cunoştinţă de cauză. În funcţie de gravitatea eventualelor încălcări, atunci se poate lua o decizie. Poate raportul ne va arăta că aceste încălcări au fost de o mai mare sau o mai mică gravitate şi atunci decizia va fi în funcţie de ceea ce ne va spune raportul final”, a încheiat ministrul Culturii.

Scandalul de la Bibilioteca Națională a izbucnit după ce au apărut pe internet mai multe imagini cu mizeria care a rămas după petrecerea de Anul Nou, organizată în sala Atrium.

Într-o postare pe Facebook, deputatul USR Iulian Bulai a scris spațiul în care a fost organizat petrecerea a fost vandalizat și a rămas plin de mizerie. Mai mult, el a pus la îndoială inclusiv legalitatea organizării unei petreceri în incinta Bibliotecii.

Te-ar putea interesa și: