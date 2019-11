Un superior oficial al justiției din Ucraina spune că ambasadorul SUA i-a dat o listă de persoane care nu ar trebui să fie urmărite penal, scrie https://thehill.com/.

În cadrul unui interviu acordat lui John Solomon, de la Hill.TV, procurorul general al Ucrainei, Yuriy Lutsenko, a afirmat că ambasadorul SUA în Ucraina, Marie Yovanovitch, i-a făcut o listă cu persoanele care nu ar trebui puse sub acuzare.

„Din păcate, de la prima întâlnire cu ambasadorul SUA la Kiev, , Yovanovitch mi-a oferit o listă cu persoanele pe care nu trebuie să le punem sub acuzare”, a declarat pentru Hill.TV săptămâna trecută Luțenko, care a preluat postul de procuror general al Ucrainei în anul 2016.

„Răspunsul meu este că este inadmisibil. Nimeni din această țară, nici președintele nostru, nici parlamentul, nici ambasadorul nostru nu mă vor opri să cercetez dacă există o crimă ”, a continuat el.

„Am văzut rapoarte despre acuzații”, a declarat un purtător de cuvânt al departamentului pentru Hill.TV.

„Statele Unite nu oferă în prezent nicio asistență Parchetului General (PGO), dar au încercat anterior să sprijine reforma sectorului justiției fundamentale, inclusiv în PGO, în urmă Revoluției demnității din 2014. Când voința politică de reformă autentică a procurorilor generali succesivi s-a dovedit a fi lipsită, ne-am exercitat responsabilitatea de încredere față de contribuabilul american și am redirecționat asistența către proiecte mai productive. „

Hill.TV s-a adresat ambasadei SUA în Ucraina pentru comentarii.

Lutsenko a mai spus că nu a primit fonduri în valoare de aproape 4 milioane de dolari pe care Ambasada SUA în Ucraina trebuia să le aloce biroului său, spunând că „situația era de fapt destul de ciudată” și arătând că fondurile au fost alocate , dar „niciodată primite.”

„La acea vreme am avut un caz pentru delapidarea asistenței tehnice a guvernului american în valoare de 4 milioane de dolari americani, iar în această privință, am avut acest dialog”, a spus el. „La acea vreme, ,Yovanovitch, a crezut că interviurile noastre cu cetățeni ucraineni, cu funcționari publici ucraineni, care erau vizitatori frecvenți ai Ambasadei Statelor Unite au pus o umbră asupra acelei politici anticorupție. De fapt, am primit scrisoarea de la Ambasada SUA, de la ambasador, că banii despre care vorbim , erau sub controlul total al Ambasadei SUA și că Ambasada SUA nu a necesitat evaluarea noastră legală a acestor fapte. Situația a fost de fapt ciudată, deoarece fondurile despre care vorbim au fost desemnate pentru parchetul general și le-am spus că nu le-am văzut niciodată, iar ambasada SUA a răspuns că nu este nicio problemă . Fondurile , respectiv 4,4 milioane de dolari americani, au fost desemnate și au fost prevăzute pentru procurorul general destinatar. Dar nu am primit-o niciodată ”, a spus el.

Yovanovitch a fost anterior ambasador al SUA în Armenia sub președinții Obama și George W. Bush, precum și ambasador în Kârgâzstan sub Bush . Ea a fost ambasador în Ucraina sub președintele Barack Obama. Fostul reprezentant Pete Sessions , care a fost pe vremea aceea președinte al Comitetului pentru Reguli de Cameră, și-a exprimat îngrijorarea cu privire la Yovanovitch într-o scrisoare adresată Departamentului de Stat anul trecut în care a spus că are dovadă că ambasadorul a vorbit despre „disprețul” ei. pentru administrația Trump.

Te-ar putea interesa și: