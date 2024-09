Social Scandal în Sănătate. Medic din Baia Sprie, filmat când refuză să trateze un copil







Maramureș. Un incident a avut loc la centrul de permanență din Baia Sprie, unde medicul Liviu Titus Pașca, fost senator timp de trei mandate, a fost filmat în timp ce stă cu mâinile în sân și refuză să trateze un copil cu arsuri pe față.

Medicul a tratat părinții băiatului cu dispreț, afirmând că nu era nevoie să aducă copilul la spital, chiar dacă acesta s-a ars la față după ce căzuse de pe bicicletă pe un grătar încins.

Medicul din Baia Sprie îi ia la rost pe părinții copilului

Fostul senator efectuează gărzi la Centrul de Permanență din Baia Sprie, având responsabilitatea de a consulta pacienții din zonă, pentru a evita supraaglomerarea Unității de Primiri Urgențe SMURD de la Spitalul Județean de Urgență Baia Mare.

Cu toate acestea, pe filmarea postată de rudele copilului ars pe față acesta poate fi observat cum îi umilește pe părinți și refuză să trateze copilul, menționând că arsura pe față nu e o urgență.

„Buna ziua, nu am vrut să postez aceste clipuri, dar m-am gândit că trebuie făcut ,,vedetă” acest „Doctor”. Am avut un incident și am mers la urgență. Acolo medicul mi-a spus:

„De ce l-ați adus, că e CACA MACA”. Băiatul meu, din greșeală și din nefericire, s-a atins de grătar și s-a ars. Am mers la Urgență la Centrul de Sănătate din Baia Sprie. Acolo au primit ca răspuns cuvintele de mai sus”, a scris femeia pe rețelele sociale, alături de clipul video.

Fostul senator susține că el nu e medic, e șofer

În imaginile postate în online, medicul poate fi observat cum îi ia la rost pe părinții copilului și face mișto de ei, menționând că el nu e medic, ci șofer.

Mai mult, Liviu Titus Pașca se aude cum le reclamă femeilor că băiatul cel mai probabil s-a ars mult mai devreme, iar ele se prezintă abia acum la spital.

Întrebat pentru ce e plătit, dacă nu să rezolve urgențele, acesta spune: „Eu sunt plătit să rezolv urgențele. Asta nu e urgență”, a spus medicul.

Ulterior, chestionat cu privire la motivul pentru care mai vine la muncă, bărbatul a spus ironic: „Eu sunt șofer”.