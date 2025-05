Politica Scandal în POT. Anamaria Gavrilă, în mijlocul unor acuzații grave. Dorin Popa: Am salvat mesajele







Dorin Popa, fost deputat al partidului POT, a explicat că și-a dat demisia după ce ar fi fost amenințat de Anamaria Gavrilă. El susține că șefa i-ar fi cerut să angajeze un bărbat din Sălaj pe postul de consilier, cu un salariu de 8.600 de lei.

Anamaria Gavrilă ar fi amenințat un deputat

Potrivit acestuia, partidul ar funcționa ca o afacere personală a celei aflate la conducere.

„Am realizat că partidul funcționează ca o afacere personală”, a declarat Popa.

Fostul reprezentant al POT a mărturisit că mesajele de amenințare sunt reale

„Absolut, sigur că da, dacă doriți, eu pot veni la televiziunea dumneavoastră să vi le arăt, că încă le are doamna Anamaria POT pe pagina dânsei de Whatsapp. Văd că încă nu le-a șters, dar eu le-am scanat, le-am salvat pentru că, vă dați seama, înainte cu o zi de alegeri, primesc la ora 10:04 acest mesaj. Chiar n-am înțeles de ce și când am văzut ce îmi scrie, m-am dus cu gândul la alegerile de a doua zi, de pe 4. Treaba asta s-a întâmplat sâmbătă, pe 3”, a declarat el la B1 TV.

Încă un scandal

Dorin Popa a declarat că nu a avut nicio implicare în alegeri și că acuzațiile Anamariei Gavrilă, potrivit cărora ar fi semnat acte în numele partidului POT, sunt nefondate. El a precizat că poate dovedi, inclusiv cu documente trimise prin WhatsApp, că o altă persoană a fost desemnată oficial să reprezinte partidul la Biroul Electoral Județean.

„Mă rog, eu n-am avut a amestec cu alegerile, nu mă interesează, nu am avut nicio problemă, că ea mă acuză că am semnat acte ,că cu alegerile, că am reprezentat POT, nu e adevărat. Eu, dacă doriți, vă trimit pe Whatsapp și actele cu care a fost numită o altă persoană membru POT la Biroul Electoral Județean. Deci eu nu aveam cum să semnez așa ceva”, a continuat el.

Fostul deputat POT a subliniat că a demisionat în urma acestui scandal.

„Deci mesajele primite sunt reale, pentru că aceste mesaje m-au determinat să iau decizia să-mi dau demisia din acest partid, pentru că mi-am dat seama că este un partid pe persoană fizică și, bineînțeles, o dictatură instaurată de o doamnă, care spune dânsa că a înființat partidul, că e al ei, că pe dincolo.

Deci pe mine chestia asta m-a deranjat după mesaje și am venit astăzi la Parlament, pentru că ieri am fost liberi, cu hotărârea aceasta: îmi dau demisia, îmi văd de treabă. Așa cum reiese și din filmarea din Plenul Camerei Deputaților, am fost elegant, spun eu. Am spus că am 65 de ani, nu știu dacă aveți acea filmare”, a mai spus Popa.

Ce scria în mesajele trimise de Anamaria Gavrilă

Întrebat dacă a mai existat vreun alt episod de amenințări, fostul parlamentar a precizat că a mai avut o confruntare cu Anamaria Gavrilă în trecut.

„Eu am mai avut o contradicție cu domnia sa pe tema banilor, adică domnia sa a insistat să semnez un contract cu mai multe firme, care sunt angajate de partid pentru publicitate, pentru un curs să ne învețe cum să vorbim, că atitudinea pe care să o avem față de electorat. Mie nu mi-a plăcut treaba asta și n-am fost de acord să semnez și n-am plătit așa ceva. Prefer să dau la niște copii amărâți, orfani, care n-au ce mânca sau la oameni bătrâni care n-au din ce trăi și cu ce se îngriji”, a explicat Dorin Popa.

I-ar fi cerut să angajeze un consilier

Fostul deputat Dorin Popa a declarat că i s-a impus să angajeze un bărbat din Sălaj pe postul de consilier parlamentar, cu un salariu de aproximativ 8.600 sau 9.600 de lei, deși acesta nu urma să se prezinte efectiv la muncă. Potrivit fostului deputat, tensiunile cu Anamaria Gavrilă au început încă din luna martie.

„Am primit acel contract, adică nici măcar nu m-am uitat pentru că nu am fost de acord, dar mai este o problemă. Asta o pot dovedi, domnia sa mi-a impus să angajez un domn de la Sălaj, să-l angajez la cabinetul parlamentar în calitate de consilier, pe salariu … scrie în contractul acela pe care l-am primit pe mail sau pe Whatsapp, nu mai știu pe unde l-am primit, în care scrie să-i dau 8.600 de lei salariul sau 9.600, nu rețin, da, sumă mare, dar omul la Sălaj, adică, probabil era un domn care a ajutat-o în campanie, nu știu, habar nu am cine era și am spus că eu nu pot să angajez de la Sălaj, să vină la Pitești, adică e distanță foarte mare.

Și ce înseamnă asta? Se plătesc din banii statului un om care nici măcar nu vine la serviciu, fictivă, da, și mă duc cu gândul mai departe. Dacă acel om nu venea la serviciu, mă gândesc și la altceva, nu?”, a arătat el.

Fostul deputat a refuzat să îl angajeze

Popa a explicat că i s-a trimis contractul, însă a refuzat categoric, considerând nepotrivită angajarea unui consilier aflat la distanță mare, doar pentru a-i asigura un salariu pe bani publici.

„Ori eu am refuzat și acest aspect și a început dușmănia. Asta s-a întâmplat în luna martie. Deci, dusmania domniei sale pentru mine a fost din luna martie, că nu am fost de acord. Nu am fost de acord nici cu să le cer banii oamenilor pe card, să-ți plătească 30 de lei pe lună și după 6 luni de încasare a 30 de lei pe lună cotizație, să decizi doar tu, președinta partidului, dacă omul e membru sau nu în acest POT, pentru că oamenii săraci or fi vrut să intre, simpatizanți, oameni care voiau să intre, că na, au fost duși în eroare, din punctul meu de vedere și eu nu am fost de acord nici cu chestiunea asta”, a mai spus deputatul.

Dorin Popa a afirmat că mesajele primite de la lidera partidului POT, pe WhatsApp, reprezintă, în opinia sa, o amenințare clară.

„Le am la mine pe Whatsapp. Din punctul meu de vedere, sigur că sunt o amenințare, în condițiile în care domnia sa spune că o să intru cu capul în zid și că o să mi se ia respirația. Se poate gândi orice om, nu numai eu și la vârsta mea, nu?”, a încheiat Dorin Popa.