UPDATE – Ordinea de zi propusă de președintele de ședință, Florin Iordache (PSD), care cuprindea citirea Moțiunii de cenzură, a fost respinsă la vot. Este primul eșec major al PSD, care până acum avea majoritatea în Parlament.

Ordinea de zi a primit 194 de voturi împotrivă și doar 181 de voturi pentru.

Opoziția a arătat că nu acceptă programarea votului pentru sâmbătă, întrucât programul nu a fost votat la începutul săptămânii, așa cum ar fi fost legal.

„Propunem modificarea programului de lucru in baza art.20 alin.4 si in baza alin.3 din Regulament comun. Va propunem ca votul pentru motiune sa fie dat luni la ora 16.00, nu sambata. Va rog sa luati in considerare modificarea programului de lucru”, a spus Turcan.

Argumentele oferite de ea au fost: „niciodata in 30 de ani o motiune nu a fost votata in zile de sambata si duminica. Motiunea are mai multi semnatari, sunt 6 partide care si-au asumat, plus minoritati, parlamentari PSD si independenti. Tinand cont ca in grupul minoritatilor e o decizie ca sambata si duminica sa nu se accepte votarea motiunii si fiind deputati semnatari de la minoritati, va oferim un argument in plus. Trei: modificarea programului de lucru este atributul exclusiv al plenului reunit, BPR a propus program de lucru insa plenul reunit poate decide modificarea programului de lucru”.

În replică, Florin Iordache, PSD, președintele de ședință, a declarat: „Eu voi supune regulamentar la vot programul pentru ziua de azi, daca nu e adoptat putem face alta dezbatere. Supun pentru azi dezbaterea motiunii, ordinea de zi si programul”.

Raluca Turcan a replicat cu o acuzație dură. „Încălcați Regulamentul cu bună știință. Programul de lucru se votează pentru o săptămână. Acest chițibuș inventat acum nu stă în picioare”.

Florin Iordache, a replicat, întrebând ironic: „Nu vă doriți să dezbatem cât mai repede moțiunea de cenzură?”

Ulterior a intervenit Stelian Ion, de la USR. „Ceea ce încercați să faceți este un artificiu. Nu întâmplător cred că ați fost desemnat să conduceți aceasta ședință. Ordinea de zi nu există, avem un proiect doar”.

Florin Iordache a replicat iarăși, spunând: „Nouă nu ne e frică de moțiune. Observ că la dumneavoastră e problema”.

„Nu ne sfidați! Nu ne impuneți dictatorial o zi pentru moțiunea noastră. Lăsați-ne să o votăm când vrem. Este scandalos! Roata, și pătrată, tot se mai învârte cateodată”, a intervenit și Marius Pașcan, de la PMP.

Ulterior, Florin Iordache s-a certat și cu liderul Pro România, Victor Ponta.

Știre în curs de actualizare

