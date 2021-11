Scandal în noua coaliție! Marcel Ciolacu, declarația care aruncă în aer clasa politică

Vineri au avut loc negocieri tensionate între PNL, PSD și UDMR, aceștia din urmă anunțând că nu vor mai participa la întâlniri dacă nu li se dă Ministerul Transporturilor. Kelemen Hunor, președintele UDMR, a ieșit nervos de la negocieri și a făcut declarații tranșante cu privire la bunul mers al noii coaliții.

Marcel Ciolacu, liderul PSD, a oferit și el o serie de declarații la ieșirea din sala de ședință, susținând că, dacă UDMR părăsește coaliția, atunci automat și social-democrații vor ieși. Acesta susține că el are mandat doar pentru o guvernare cu cele trei partide, nicidecum fără UDMR.

”Sunt normale anumite discuții în negocieri. Eu vreau să-i asigur pe români că joi vom avea un guvern. Noi am pornit, noi PSD… Această coaliție va fi formată de PNL, PSD, UDMR, minorități.

Eu nu am alt mandat de la partid pentru a creiona o altă majoritate. Logic, înseamnă că eu nu am un mandat petru PSD-PNL. Deci dacă UDMR iese din această coaliție, automat și PSD va ieși, pentru că nu am alt mandat”, spune Marcel Ciolacu.

Nicolae Ciucă susține că nu intră în discuție ca unul dintre partide să părăsească coaliția

Ministerul Transporturilor pare să fie mărul discordiei dintre cele trei formațiuni politice. Atât cei din UDMR, cât și cei din PSD își doresc acest minister și încearcă să îl obțină.

În timp ce liderii celor două formațiuni politice vorbesc despre o retragere din coaliție, Nicolae Ciucă, propusul pentru funcția de premier din partea liberalilor, susține că acest lucru nu intră în discuție.

Ciucă admite că negocierile dintre PNL, PSD și UDMR merg extrem de greu, iar acest lucru se datorează cerințelor pe care fiecare partid în parte le are.

„În momentul acesta fiecare dintre noi am convenit să luăm o pauză şi vom continua discuţiile fiecare partid în interior, urmând ca în această după-amiază sau mâine dimineaţă, în funcţie de cum stabilim cu liderii de partide, să reluăm negocierile. (…) Fiecare minister este foarte important şi nu există absolut niciun fel de discuţie ca vreuna dintre formaţiuni să iasă din coaliţie. (…) Sunt tehnici de negociere şi fiecare dintre partide îşi negociază obiectivele. (…) Nici noi nu vrem să intrăm în coaliţia de guvernare fără PSD, UDMR şi minorităţi. (…) Daţi-ne voie să găsim soluţii şi vom debloca această situaţie”, a afirmat Ciucă.