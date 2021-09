Scandal în coaliția de guvernare. Condițiile USR PLUS pentru susținerea PNDL 3

USR PLUS propune un set de reguli de urmat pentru cei care doresc să acceseze fonduri prin intermediul PNDL 3, programul susținut de PNL şi UDMR. Valoarea alocărilor financiare se ridică la 50 de miliarde de lei, bani care vor fi cheltuiți pentru investiții în asfaltare de drumuri, aducțiuni cu apă și canalizare. Pentru a susține programul, USR PLUS dorește introducerea unor criterii asemănătoare programelor europene.

Astfel, banii vor fi alocați pe criterii obiective, pe bază de punctaj, iar nu în funcție de interesele unui ministru. De asemenea, mai cer inițiatorii decalogului, toate criteriile de finanţare să fie publice şi transparente.

Decalogul USR PLUS pentru susținerea PNDL 3

Conform unor surse politice, propunerile USR PLUS trebuie introduse chiar prin Ordonanța de Urgență pentru adoptarea programului. Cele zece condiții sunt:

Filosofie de chetuire similară fondurilor europene (simplificată în implementare);

Bugetare defalcată pentru fiecare dintre cele 5 tipuri de investiţii

Indicatori de program;

Criterii generale de eligibilitate în funcție de importanța acestora;

Cofinanţare asigurată de beneficiar pentru proiectele aprobate;

Decontare pe bază de costuri unitare maximale;

Mecanism de implementare şi de control asemenea celor din programele operaţionale;

Structură dedicată cu asigurare de capacitate administrative

Alocare de investiţii pe bază de evaluare bazată pe punctaj, iar nu în funcție de lista aprobată de ministru;

Crearea unui sistem informatic, public, care să cuprindă toate informaţiile legate de proiect (punctaj, contractor, durată, stadiu de execuţie şi plăţi, etc).

Scandal în coaliția de guvernare

Şedinţa de Guvern programată pentru miercuri, la ora 11.00, a fost supendată după ce premierul Florin cîţu a încercat să introducă pe ordinea de zi suplimentară programul de investiții „Anghel Saligny”. Acesta este destinat comunităţilor locale, respectiv primăriilor și prevede un buget total de 50 de miliarde de lei.

Inițiativa premierului a provocat nemulţumirea celor din USR PLUS. Dan Barna a ameninţat cu ieşirea USR PLUS de la guvernare, dacă acest program va fi adoptat fără acordul USR PLUS. Liderii USR PLUS acuză PNL şi în special pe premierul Florin Cîţu de încălcarea protocolului de funcţionare a coaliţiei, care prevede că agenda guvernului şi procesul de prioritizare al actelor normative vor fi decise de prim-ministru împreună cu vicepremierii.