Lungu a renunţat la candidatură pentru un nou mandat pe listele USR-PLUS după ce a fost plasat pe loc neeligibil. Totuşi, acesta a subliniat că va activa ca membru în filiala Iaşi a USR, iar obiectivele sale vor la fel ca acelea prevăzute în statutul formaţiunii.

Astfel, senatorul a indicat că va lupta pentru transparenţă şi o altfel de politică. De asemenea, în cadrul unui comunicat de presă, el a susţinut că decizia retragerii de pe lista USR-PLUS nu a fost deloc uşor de luat, dar ultimele decizii de la vârful formaţiunii l-au convins s-o facă în cele din urmă.

Traseistul Marius Bodea e problema

Dan Lungu a confirmat că este foarte deranjat şi iritat în acelaşi timp după la vârful formaţiunii s-a decis cooptarea fostului liberal Marius Bodea. De asemenea, acesta a dezaprobat modul de întocmire a listelor, despre care susţine că sfidează valorile şi principiile fondatoare ale USR şi ale Alianţei USR-PLUS.

„În privinţa prezenţei domnului Marius Bodea în Alianţă, lucrurile stau astfel: în urma unui proces de negociere care să pună în operă strategia locală pentru alegerile locale, el a fost adus pentru a-l înlocui pe domnul Silviu Gurlui ca propunere în faţa partenerilor din Alianţă la candidatura pentru preşedinţia Consiliului Judeţean, adică chiar pe cel ales de către Conferinţa Judeţeană a USR Iaşi.

Operaţiunea s-a desfăşurat cu discreţie totală, eufemistic vorbind, şi cu multiple încălcări ale Statutului. Strategia nu a fost votată niciodată în Conferinţa Judeţeană şi nici echipa de negociere, dacă aceasta din urmă chiar o fi existat.”

Reproşuri apăsate pentru Dan Barna

În continuarea comunicatului de presă, Lungu a lansat critici în direcţia preşedintelui USR, Dan Barna: „Privind rezultatele obţinute în judeţ, cert este că strategia a fost proastă. Eticheta de traseist lipită de candidatul nostru ne-a tras în jos, iar acest lucru poate fi lesne demonstrat.”

Atacul lui Lungu a continuat prin expunerea încercărilor sale de contacta conducerea națională pentru semnalarea situaţiei legate de traseistul Bodea. Toate încercările lui de a lua legătura cu mai-marii formaţiuni n-au primit nici un răspuns.

Conform celor declarate de Lungu, asta s-a întâmplat deşi toate neregulile interne au fost sesizate conducerii naţionale. Senatorul a realizat şi o statistică şi a constatat că în peste 90 la sută dintre cazuri nu s-a primit niciun răspuns.

„Pentru a nu legitima la rându-mi un întreg şir de abuzuri şi de decizii neinspirate, prefer să-mi retrag candidatura. Rămân fidel valorilor si principiilor de modă veche, mulţumindu-le pentru încredere tuturor celor care m-au votat. Sper ca retragerea mea nu face decât sa le confirme faptul că au făcut o alegere bună, în adevăratul spirit userist”, spune senatorul Dan Lungu.

N-a plecat din partid doar pentru faptul că în momentul actual el consideră că Alianţa USR-PLUS este singura opţiune ce merită încrederea românilor. „Acesta este şi motivul pentru care nu plec din partid; pentru că eu încă mai cred că lucrurile pot fi reformate. Vă îndemn aşadar să votaţi Alianţa USR PLUS”, a mai transmis Lungu.

Chichirău, la braţ cu Bodea

Pentru alegerile parlamentare, listele Alianţei USR-PLUS în judeţul Iaşi sunt deschise de Marius Bodea și Cosette Chichirău, în timp ce Dan Lungu a fost plasat de abia pe locul 5 la Senat. Ordinea pe liste a fost stabilită în urma votului membrilor filialei ieşene a USR.

Se pare că în rezultatul votului a cântărit în cele din urmă şi faptul că în ultimii ani, senatorul Lungu a avut relaţii din ce în ce mai tensionate cu actuala conducere a USR Iaşi. Bodea şi Chichirău deschid listele USR-PLUS Iaşi la Senat şi Camera Deputaţilor, iar Monica Berescu (lider PLUS Iaşi) apare pe locul 2 la deputaţi.

Datoria lui Barna, datoria Alianţei

În criticile adresate colegilor din USR şi mai departe celor din PLUS, Lungu s-a referit la momentul Congresului USR de la 28 octombrie 2017, când Dan Barna a fost ales preşedinte al formaţiunii pentru un mandat de doi ani. La acea vreme, în discursul rostit la Poiana Braşov, Barna insista pe atragerea oamenilor noi în partid, criticând resursele rivalilor politici din PSD şi PNL.

„Al treilea pilon este extinderea partidului. Și când spun extindere, mă refer la două lucruri. Pe de-o parte este extinderea geografică. Până la următoarele alegeri locale, USR trebuie să deschidă filiale în toate orașele din România și în cât mai multe comune.

USR trebuie să fie acolo unde sunt oamenii, unde ei se confruntă cu probleme și au nevoie de ajutor. Pe de altă parte, extinderea înseamnă deschiderea partidului către oameni noi. USR are această resursă incredibilă care este capacitatea de a atrage oameni valoroși din societate.

Nici PSD, nici PNL nu pot face acest lucru. Sunt partide uzate morale, partide compromise, partide care învârt pe funcții aceiași oameni și aceleași obiceiuri”, spunea Barna, care, la 3 ani distanţă de la acel Congres USR, nu mai are nicio problemă cu resursele provenite din PNL.

La capitolul poziţionare şi statut impecabile nu stă rău nici PLUS, care la 15 august 2020 a fuzionat cu USR. Iată ce prevede Codul Etic Plus al PLUS, la capitolul „Principiul loialității responsabile”:

„PLUS solicită membrilor săi loialitate și coerență politică, încurajând construirea carierelor politice bazate pe merit. Ne pronunțăm împotriva oportunismului și cameleonismului politic și a folosirii pozițiilor politice ca simplă sinecură de funcție și avantaje personale.

În acest sens, este descurajat traseismul politic rezultat din oportunism, dar nu și renunțarea la un partid și trecerea la altul, dacă primul și-a înșelat membrii, încălcând principiile politice și etice fundamentale, iar PLUS reflectă mai bine convingerile, proiectele şi comportamentul politic al unei persoane.”

Dan Lungu

foto: Răzvan Vălcăneanţu

sursa: spotmedia.ro