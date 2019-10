Răzvan Burleanu, președintele Federației Române de Fotbal, i-a răspuns lui Lars Lagerback, selecționerul Norvegiei. Discuția a pornit după ce antrenorul s-a plâns de prezența copiilor pe „Arena Națională” la meciul de marți seară.

„Aceasta este una dintre cele mai nedrepte hotărâri pe care le-am văzut vreodată. Sunt de mult timp în fotbalul internațional și pot spune că decizia UEFA e absolut incorectă. E incredibil că UEFA are asemenea reguli. Când am fost întrebat de ziariști, am afirmat că îmi doresc să nu existe rasism, mi s-a părut normal să o fac. Dacă vrei să pui capăt rasismului, lucru extrem de important pentru mine, trebuie să iei hotărâri mai dure”, a afirmat tehnicianul.

Burleanu a replicat: „Selecționerul Norvegiei greșește când consideră că poporul român e unul rasist sau xenofob, confundă țările probabil. Am rămas și noi uimiți de reacția lor. Considerăm că e o insultă adusă copiilor noștri. Vom informa UEFA”, a spus președintele FRF la Digi Sport.

