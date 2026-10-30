Partida dintre Gloria Bistrița și FCSB, încheiată cu scorul de 1-0 în grupele Cupei României Betano, a lăsat urme adânci nu doar pe teren, ci și în afara acestuia. Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație al „roș-albaștrilor”, a fost implicat într-un conflict verbal cu un suporter și realizator radio local, imediat după fluierul final, conform gsp.ro.

Spiritele s-au încins la masa presei, unde oficialul roș-albaștrilor a avut un schimb de replici dur cu Florin Cilică, un susținător al formației din Bistrița. Situația a degenerat rapid, fiind nevoie de intervenția promptă a staff-ului bucureștean pentru a evita o escaladare fizică, cei doi fiind despărțiți de Cătălin Făiniși, ofițerul de presă al clubului, și de Ionuț Zottu, analist video la FCSB.

Tensiunile nu au apărut spontan, ci au fost anunțate dinainte în mediul online. Cu puțin timp înainte de fluierul de start, Cilică a publicat pe o rețea de socializare o înregistrare video în care își exprima nemulțumirea față de oficialul oaspeților și promova o confruntare: Urmează să mă iau de MM Stoica, pentru că ultima dată s-a luat de Radu Moldovan, aici la stadionul Jean Pădureanu. Urmează să mă iau de el, fiți pe fază! Scenariul anticipat de acesta s-a materializat la finalul confruntării fotbalistice, când discuțiile aprinse au continuat în zona dedicată jurnaliștilor.

Imediat după altercație, realizatorul radio a dorit să își expună propria perspectivă în fața publicului prin intermediul unei postări ample pe Facebook, în care a criticat atitudinea oficialului stelist și a rememorat alte episoade tensionate din trecut:

Țin cu FCSB, dar asta nu înseamnă că trebuie să înghit aroganța unora! Aseară, la masa presei, l-am salutat respectuos pe Meme Stoica. Răspunsul lui? „Hai la sevraj, ăla!”. Cam atât despre respect!

Nici domnul Eugen Cosma, care l-a întâmpinat politicos cu „Bine ai venit, Meme!”, n-a avut parte, din punctul meu de vedere, de o atitudine prea prietenoasă.

Mi-am amintit atunci de alte episoade tensionate din istoria FCSB, de Rădoi și geamul spart cu pumnul, dar și de conflictul dintre Meme Stoica și președintele Consiliului Județean, Radu Moldovan.

La final, în vacarmul de nedescris de pe stadion, am ridicat puțin vocea și i-am spus: „Domnule Meme Stoica, ultima oară te-ai luat de Radu Moldovan. Acum de cine te mai iei? O echipă de Liga a II-a v-a bătut! A câta oară pleci dezamăgit de la Bistrița?”.

Eu respect FCSB, respect fotbalul și performanța, dar respectul trebuie să fie reciproc! Nu contează că vii de la București sau că reprezinți un club mare. Bunul-simț nu are clasament! Gloria Bistrița a câștigat pe teren, cu 1-0!

Iar aroganța nu aduce niciodată trei puncte! Voi ce părere aveți? Am exagerat sau respectul trebuie să existe indiferent de numele echipei?

Contextul din jurul persoanei implicate în acest scandal este completat de evenimente recente din viața sa personală și publică. Potrivit publicației locale bistrițeanul.ro, Florin Cilică a trecut prin momente dificile la începutul lunii, când a fost reținut pentru 24 de ore în cadrul unui dosar care vizează instigarea publică. Măsura privativă de libertate a fost dispusă după ce acesta a publicat un videoclip pe rețelele de socializare în care îndemna la revoltă și cerea în mod direct eliberarea lui Călin Georgescu.

În înregistrarea respectivă, devenită virală la momentul respectiv, acesta transmitea un mesaj tranșant autorităților: Să n-apuc să mă duc eu la Guvern, că de mă duc eu îi bai! Eu nu mă duc singur, iau prieteni cu mine și cer public eliberarea lui Călin Georgescu. Eu atâta vă spui.