După opinia senatorului ALDE, aceasta de va întâmpla pentru că Victor Ponta, Mihai Tudose și Daniel Constantin, de la Pro Romania „nu sunt altceva decât instrumentele statului paralel.

„Pe mine m-a luat prin surprindere. Începând cu plecarea de la guvernare. Colegii noștri n-au înțeles și mai puțin electoratul, de ce a renunțat la prezidențiale dl Tăriceanu.

Am ajuns să ne îndreptam spre o fuziune cu partidul lui Victor Ponta. Dl Ponta vorbește de o fuziune. Azi am primit asigurări de la dl Tăriceanu că e doar o alianță pentru susținerea dlui Diaconu. Dacă era așa de ce era nevoie totuși să facem aceasta alianță cu Ponta?

Prezent într-o emisiune a postului Antena3, Daniel Zamfir a explicat această poziție a sa:

„Știți cu ce nu sunt confortabil? Am venit în ALDE pentru că am apreciat foarte mult poziția dlui Tăriceanu privind abuzurile în justiție. Dl Tăriceanu a fost consecvent în acest discurs. Am spus și azi la ședință în partid, mi se pare că asociindu-ne cu Ponta tot acest discurs e îngropat.

E foarte greu să ieșim acum public să ne menținem poziția, că apărăm oamenii de abuzuri, că suntem împotriva statului paralel. Dacă ne-am asociat cu Ponta lucrurile astea sunt pulverizate.”

De asemenea senatorul ALDE a mai explicat: „Pentru că Ponta, Tudose, Constantin nu sunt altceva decât instrumentele statului paralel. Și s-a ales praful de tot ce am construit până acum (…) dacă i-am luat pe Ponta și Tudose s-a dus cu tot discursul ăsta. Păi nu pot să fiu împotriva statului paralel cu Ponta lângă mine. O asociere a lui Ponta cu Diaconu nu îi servește deloc nici dlui Diaconu. M-am trezit cu Ponta în casă și nu am ce să caut cu șarpele în casă. Aici s-a rupt logica mea.”

