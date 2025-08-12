International Satul care își schimbă numele în fiecare an pentru a atrage turiști







Un sat din sudul Germaniei a găsit o metodă neobișnuită de a atrage vizitatori. Localitatea își schimbă numele oficial în fiecare an, transformând acest gest într-un eveniment turistic cu rezonanță internațională.

Într-o zonă pitorească din sudul Germaniei, localitatea Neustadt bei Waldkirchen a devenit cunoscută pentru o tradiție aparte: schimbarea oficială a numelui în fiecare an. Ceremonia are loc în piața centrală, în prezența autorităților și a turiștilor veniți special pentru acest moment. Noul nume este afișat pe panourile de la intrările în sat, iar documentele oficiale sunt actualizate imediat.

La începutul anilor 2000, satul se confrunta cu o scădere accentuată a populației și cu lipsa vizitatorilor. Primarul de atunci a propus ca schimbarea numelui să devină o atracție turistică anuală. Alegerea noului nume se face în urma unui vot al comunității, iar temele variază de la referințe istorice până la elemente ale naturii locale.

Efectele nu au întârziat să apară. Presa internațională a relatat despre acest obicei neobișnuit, iar numărul vizitatorilor a crescut de trei ori în ultimul deceniu. Evenimentul aduce venituri suplimentare pentru pensiunile și restaurantele din zonă, iar tinerii care plecaseră în orașe au început să se întoarcă.

Autoritățile locale sunt hotărâte să păstreze această tradiție. Planurile pentru următorii ani includ promovarea evenimentului în cadrul unor festivaluri culturale și implicarea școlilor din regiune în alegerea numelui.