SAS – 5 tendințe și predicții în tehnologie și business pentru 2022

Inteligența Artificială etică – un nou avantaj competitiv

Nu mai este o noutate faptul că AI va deveni un instrument tot mai relevant în următorii ani, însă rămâne deschisă discuția despre utilizarea sa în limite etice. Reglementarea AI reprezintă, astfel, o oportunitate de stabilire a noilor standarde, iar companiile care vor integra sisteme AI etice în procesele lor chiar de la început vor obține un avantaj competitiv. În 2022, operaționalizarea AI responsabilă va deveni o parte centrală a strategiei și inovației multor companii și cel mai important topic de discuții cu clienții, spun experții SAS.

Supply chain – un segment afectat

Potrivit SAS, lipsurile din sectoarele supply chain și achiziții devin tot mai alarmante, iar 2022 va fi caracterizat de stocuri scăzute și epuizate constant și o cerere tot mai mare de produse. În general, retailerii care vor avea succes vor fi cei care vor reuși să utilizeze eficient tehnologia analytics în supply chain și vor analiza semnalele venite din partea clienților, ca mai apoi să răspundă rapid la problemele survenite sau să se adapteze din mers la preferințele consumatorilor.

Pe de altă parte, lanțurile de aprovizionare vor suferi tot mai multe atacuri cibernetice și încercări de fraudare, fiind o provocare majoră la nivel global în 2022, motiv pentru care businessurile trebuie să se concentreze mai mult pe întărirea sistemelor de securitate, risk management și analytics.

Măsuri pentru schimbările climatice

Pe lângă catastrofele naturale produse de schimbările climatice, acestea au un impact major și asupra sistemelor financiare, spun experții SAS. Concret, schimbările climatice afectează achiziționarea de credite și investițiile și pot provoca o potențială prăbușire a sistemului financiar, printr-un efect de “contaminare”, în cazul în care un jucător bancar important ar pica.

Astfel, experții SAS consideră că 2022 va fi un an de acțiune în această direcție pentru majoritatea instituțiilor financiare și de business, care vor trebui să depună eforturi analitice considerabile precum: aprovizionarea de multe date noi, dezvoltarea de noi modele, producerea de noi rapoarte și rularea unor simulări în cadrul unor noi scenarii viitoare.

Experiența consumatorului la un nou nivel

Transformarea digitală rapidă din 2021 a dus la un nou model hibrid de customer engagement care schimbă modul în care brandurile gestionează așteptările clientului. Tehnologii inteligente, experiențe captivante, încredere digitală, automatizare și livrare – toate acestea au cunoscut o accelerare în ultimii doi ani, iar în 2022 instrumentele de advanced analytics și luarea deciziilor automate în marketing vor fi esențiale pentru atragerea și retenția clienților. Conform specialiștilor, orice brand care nu se va orienta spre această direcție până în 2030 va rămâne în urmă.

Curiozitatea și flexibilitatea, elemente esențiale pentru mediul de lucru

Flexibilitatea modului de lucru este, cu siguranță, una dintre principalele tendințe pentru 2022. Pe lângă aceasta, specialiștii prezic un nou element nelipsit în mediul de lucru viitor – curiozitatea. Aceasta va fi cea mai căutată abilitate în 2022, întrucât angajații curioși ajută la îmbunătățirea retenției generale, chiar și în timpul unor situații dificile întâmpinate, ajutând compania să abordeze provocările critice – de la îmbunătățirea satisfacției la locul de muncă, până la crearea unor locuri de muncă mai inovatoare.

Despre SAS

SAS este liderul soluțiilor de analytics. Prin servicii și soluții software inovatoare, SAS sprijină și inspiră clienții din întreaga lume să transforme datele în informații valoroase. SAS gives you THE POWER TO KNOW®.