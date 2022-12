Sarcina lui Theo Rose, în pericol! Iubita lui Anghel Damian, pe perfuzii. „Suntem copleșiți”

Theo Rose (24 de ani) a ajuns la spital din cauza grețurilor. Iubita lui Anghel Damian a povestit că nu poate să mănânce nimic, chiar dacă este însărcinată, și că a ajuns pe perfurzii. Ea speră ca sarcină să fie bine și să treacă peste această perioadă dificilă.

Theo Rose și Anghel Damian formează un cuplu de cinci luni, iar rodul iubirii lor va fi chiar un copil. Fiind în primul trimestru de sarcină, cântăreața se confruntă cu stări de rău și alte situații dificile. „Bună ziua! După o săptămână nu vreți să știți de care, mi-a fost rău, rău, am fost pe perfuzii, amărâtă. După o săptămână am reușit să mă pun pe picioare, am auzit că au mai trecut și altele, că nu se moare. Sper să nu mai revină perioada și să îmi fie bine și să pot și eu să mănânc ca oamenii. Foame îmi e, dar îmi e și greață în același timp”, a dezvăluit Theo Rose pe Instastory.

Theo Rose este însărcinată

Theo Rose și Anghel Damian au confirmat sarcina și au mulțumit pentru toate mesajele frumoase. Mai mult, regizorul are grijă de iubita lui la toate concertele pe care le are de sărbători.

„E adevărat, o să aveți un nepoțel. Sau o nepoțică. Când iese, vreau să-l strigați «Nepoate». Sau «Nepoată». Depinde! Să fim sănătoși cu toții, presa s-o arză focul! Vă pup”, a spus Theo Rose pe instastory.

Anghel Damian, regizorul serialului „Clanul” a recunoscut că trăiește cea mai frumoasă perioadă din viața lui și că este recunoscător pentru tot ce se întâmplă. „Este o perioadă din viața noastră în care suntem copleșiți de fericire și emoții. Vestea venirii unui copil este o bucurie inexprimabilă. Ne-am fi dorit să putem da noi vestea, să împărtășim bucuria noastră atunci când am fi simțit că trebuie făcut acest lucru. Dar tot ce contează acum este că suntem bine și le mulțumim tuturor celor care ne-au transmis gânduri bune”, a spus Anghel Damian pentru PRO TV.