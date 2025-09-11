Social Sărbătoare cu post aspru. Ce trebuie și ce nu trebuie să facă credincioșii de Tăierea Capului Sfântului Ioan







Republica Moldova. Zi de rugăciune și post pentru ortodocșii de stil vechi. Credincioșii sărbătoresc astăzi Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul, eveniment biblic marcat prin obiceiuri transmise de secole și printr-un profund spirit de pocăință. Sărbătoarea are o încărcătură aparte, fiind considerată o zi de post aspru și rugăciune, prin care se evocă jertfa celui ce a propovăduit pocăința.

Evangheliștii Marcu și Matei istorisesc că Ioan Botezătorul a fost ucis la porunca lui Irod Antipa. Care sub presiunea Irodiadei, a ordonat tăierea capului prorocului. Acesta a fost adus pe tipsie Salomeei, fiica Irodiadei, în urma unui dans cerut la ospăț. Ucenicii Sfântului au luat trupul și l-au îngropat în cetatea Sevastia. Tradiția mai spune că ucigașii au avut parte de pedepse crunte. Salomeea a murit în chinuri, iar Irod a fost condamnat pentru trădare.

Ziua are și o dimensiune de tradiție populară. Se spune că în această dată nu se taie nimic cu cuțitul, toate alimentele fiind rupte cu mâna, iar munca este oprită. Totodată, credincioșii evită consumul strugurilor și vinului, considerate simboluri ale sângelui. De asemenea și al usturoiului, cepei, merelor, perelor sau altor fructe și legume rotunde, asemănate cu un cap. De asemenea, nu se mănâncă varză, pentru că, potrivit unei vechi credințe, pe varză ar fi fost tăiat capul Sfântului. Totuși, Biserica subliniază că aceste obiceiuri nu au fundament biblic și nu sunt obligatorii pentru creștini.

Pe lângă aspectul de pocăință, sărbătoarea are și o valoare comemorativă, fiind închinată tuturor celor care s-au jertfit pentru credință și patrie. Postul aspru este recomandat pentru a urma exemplul Sfântului Ioan, care și-a petrecut viața în rugăciune și cumpătare, dar și pentru a contrasta cu faptele lui Irod, cel care, în beția ospățului, a poruncit uciderea profetului.

Ion este cel mai popular nume de bărbat în Republica Moldova și România. Datele Agenției pentru Servicii Publice de la Chișinău arată că în R. Moldova peste 100 de mii de bărbați și băieți poartă numele Ion, iar aproximativ 55 de mii sunt Ivan. De asemenea, 701 sunt Ioan, iar 383 sunt scriși în acte Ionel. Aproximativ 5400 de femei și fete poartă numele Ionela, iar 4265 – Ioana. Sunt și 470 de femei care poartă numele de Ivana.