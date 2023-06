Sarah Ferguson, ducesa de York, a suferit o operație de cancer la sân. Prognosticul primit de la medici este bun

Sarah Ferguson, ducesa de York, a fost supusă unei intervenţii chirurgicale după ce a fost diagnosticată cu cancer la sân, potrivit unui purtător de cuvânt al său, relatează AP.

Fergie se recuperează în Windsor

Ducesa în vârstă de 63 de ani a fost diagnosticată cu cancer de sân în stadiu incipient în urma unei mamografii de rutină. Operaţia a fost considerată de medici un succes, iar prognosticul este bun, a declarat purtătorul de cuvânt al ducesei.

Ea a fost externată duminică de la spitalul King Edward VII din Londra pentru a se recupera acasă, în Windsor. Fergie a fost supusă procedurii la începutul săptămânii trecute, la Spitalul King Edward VII, o unitate privată din Londra, unde Regina Elisabeta a II-a și alți membri ai familiei regale se tratează în mod regulat.

Nu avea simptome înainte de screening

Sarah Ferguson nu avea simptome înainte de screening. Ducesa consideră că experiența ei subliniază importanța acestuia în depistarea cancerului la sân.

Sarah, fosta soţie a prinţului Andrew, a comentat acest diagnostic în noul ei podcast, „Tea Talks with the Duchess and Sarah”, care urmează să fie lansat luni. Ea a înregistrat fragmentul respectiv chiar înainte de operaţie relatează CNN.

Cândva ţinta favorită a tabloidelor britanice, Sarah Ferguson şi-a publicat memoriile şi a fost autoarea mai multor cărţi pentru copii, precum şi a unui roman pentru adulţi. Sarah Ferguson și prințul Andrew au două fiice împreună. Au divorțat cu mare scandal în 1992, după ce au fost făcute publice câteva fotografii cu Fergie, așa cum o numește presa britanică, făcând topless şi având degetele de la picioare sărutate de finanţatorul John Bryan. Divorțul lor a fost finalizat 4 ani mai târziu.

Foștii soți, care încă locuiesc împreună, au două fiice: Prințesa Beatrice, 34 de ani, și Prințesa Eugenie, 33 de ani, și 3 nepoți. În ultimii ani, Ferguson l-a susținut în mod răspicat pe fostul ei soț, care a fost prieten cu controversatul miliardar Jeffrey Epstein.