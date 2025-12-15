Săptămână decisivă pentru Ucraina. UE sub presiunea lui Trump și a Rusiei

Uniunea Europeană se confruntă cu o săptămână crucială, pe măsură ce liderii europeni încearcă să protejeze Ucraina de un eventual acord de pace considerat umilitor, negociat de Statele Unite și Rusia, în timp ce încearcă să finalizeze un plan de finanțare a unui împrumut de miliarde de euro pentru a menține Kievul pe linia de plutire, potrivit analiștilor de la Politico.

În contextul unor critici dure venite din partea Washingtonului, inclusiv declarațiile fostului președinte Donald Trump, care a afirmat că liderii europeni sunt „slabi”, următoarele zile reprezintă un test important pentru Uniunea Europeană.

Luni, liderii europeni se vor întâlni cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, și cu oficiali americani la Berlin pentru a discuta despre acordul de pace.

În același timp, miniștrii de externe și diplomații UE vor continua negocierile la Bruxelles pentru a convinge statele europene reticente față de planul de împrumut.

„Vom încerca să construim punți și să folosim puterile noastre de persuasiune asupra acordului de pace atunci când ne vom întâlni cu președintele Ucrainei Volodimir Zelenski și cu oficialii americani la Berlin”, a declarat un reprezentant german.

Până joi, când toți cei 27 de lideri europeni se vor reuni la Bruxelles, se speră să existe mai multă claritate asupra rezultatelor negocierilor intense.

„Suntem următoarea țintă a Rusiei și suntem deja în zona de pericol”, a afirmat săptămâna trecută premierul olandez Mark Rutte.

Subiectul teritoriilor ucrainene ocupate de Rusia rămâne unul sensibil. Statele Unite au propus evacuarea trupelor ucrainene și ruse și crearea unei „zone economice libere” demilitarizate, în care să opereze interesele americane, propunere respinsă de Ucraina, potrivit unui oficial francez anonim.

Liderii europeni susțin că nu se poate discuta despre teritorii fără a oferi în prealabil garanții de securitate Ucrainei.

Zelenski a declarat recent că este dispus la „compromis” și nu va mai solicita aderarea Ucrainei la NATO, ci va accepta un aranjament ad-hoc de apărare colectivă.

„Garanțiile bilaterale de securitate între Ucraina și Statele Unite … și garanțiile de securitate din partea colegilor noștri europeni, precum și din alte țări precum Canada și Japonia … ne oferă oportunitatea de a preveni un alt atac din partea Rusiei”, a spus Zelenski.

Negocierile pentru un plan de utilizare a valorii în numerar a celor 185 de miliarde de euro din activele statului rus deținute în Euroclear pentru finanțarea Ucrainei întâmpină opoziție.

Italia, Malta și Bulgaria au cerut identificarea unor alternative, iar noul prim-ministru ceh Andrej Babiš a respins, de asemenea, planul.

Un diplomat UE a declarat: „Cu cât avem mai multe astfel de cazuri, cu atât mai probabil va trebui să găsim alte soluții”.

Întâlnirea ambasadorilor UE, inițial programată pentru duminică seara, a fost amânată până luni. Belgia participă constructiv la discuții, propunând modificări și sugestii care urmează să fie analizate de ambasadori.

„Decizia privind activele rusești este o decizie asupra viitorului Europei și va determina dacă UE rămâne un actor relevant”, a spus un oficial german.