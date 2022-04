Săptămâna de lucru de 4 zile în România. Când ar putea intra în vigoare şi ce se urmărește prin acest proiect

Directiva UE din 2019/1158 privind asigurarea echilibrului dintre viaţa profesională şi cea privată a părinţilor şi îngrijitorilor introduce conceptul de „formule flexibile de lucru” cu ajutorul cărora salariații să îşi poată adapta programul de lucru, inclusiv prin utilizarea formulelor de muncă la distanță, a programelor de muncă flexibile sau a unor programe de muncă cu timp redus de lucru.

Dacă majoritatea ţărilor în care programul de lucru de 4 zile pe săptămână a fost testat au avut în vedere reducerea proporţională a numărului de ore lucrate într-o săptămână cu menţinerea nemodificată a salariului, în România şi în Belgia, conceptul de săptămână scurtă de lucru are în vedere doar o comasare a săptămânii de lucru de 40 de ore în 4 zile lucrătoare şi acordarea a 3 zile libere, scrie infoactual.ro.



Așadar, cu scopul de a ne alinia normelor europene, în urma unui proiect de lege înregistrat în data de 3 martie, care modifică Legea nr.53/2003 din Codul Muncii, a fost pusă în dezbatere problema săptămânii de lucru de patru zile, pentru a facilita revenirea angajaților la birou și a crește productivitatea. Proiectul este susținut atât de senatori, cât și de deputați.

Proiectul propune o durată a timpului de lucru și de 10 ore pe zi, cu respectarea a 40 de ore pe săptămână, astfel încât angajații să lucreze doar 4 zile pe săptămână și să aibă un weekend de trei zile.

În sondajul realizat de platforma de recrutare BestJobs, aproximativ 78% dintre angajați sunt deschiși la ideea unei săptămâni de lucru de 4 zile.

Aproape 71% dintre angajaţi consideră că săptămâna de lucru de 4 zile s-ar potrivi locului de muncă pe care îl au în prezent şi activităţii lor. Iar 41% consideră că principalul dezavantaj constă în volumul mai mare de muncă din cele 4 zile, ca urmare a extinderii orelor de program, şi 45% simt că, în eventualitatea în care va fi adoptat un astfel de mod de lucru în compania pentru care lucrează, va exista o presiune mai mare asupra lor de a termina totul mai repede:

Piaţa muncii este într-un punct în care, mai mult decât oricând, sănătatea mintală a angajaţilor este pe primul loc, iar angajatorii sunt deschişi să abordeze soluţii de flexibilizare a muncii, urmând modelul altor ţări europene. După ce am experimentat cu toţii modelul de lucru de la distanţă şi am văzut că funcţionează, ne aflăm acum la un pas de a testa şi săptămâna de lucru de 4 zile, care le-ar aduce angajaţilor o zi liberă în plus, chiar dacă, în forma actuală, nu le-ar schimba volumul de muncă. Avantajele par să îi convingă chiar şi pe cei mai reticenţi dintre angajaţi, în timp ce companiile rămân încă rezervate, spune Ana Vişian, Marketing Manager BestJobs.