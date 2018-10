PSD poate PIERDE MAJORITATEA în Parlament. AMENINȚAREA vine de la un LIDER de VÂRF. Cât de GRAVĂ e situația

Adrian Ţuţuianu a declarat luni că excluderea din partid trebuie să fie o situaţie extremă nu o sancţiune în cazul în care cineva are o poziţie sau o exprimare care nu convine celei oficiale, precizând că cei care vorbesc despre excluderea sa, a primarului general Gabriela Firea sau a altora din partid sunt doar răspândaci de zvonuri.





„Eu cred că excluderea din partid trebuie să fie o situaţie extremă, şi nu o sancţiune de care să uzăm ori de câte ori cineva are o poziţie sau o exprimare care nu convine celei oficiale (...). Eu militez pentru unitatea PSD. Ca urmare, sper că cei care vorbesc de excluderea mea, a doamnei Firea sau a altora din partid sunt doar nişte răspândaci de zvonuri şi în niciun caz nu reprezintă o poziţie care să fie a unui oficial din rândul PSD. Aşa cum v-am spus, sunt de 20 de ani în PSD, nu m-am plimbat prin partide politice, am fost consecvent unor idei şi sigur că mă voi bate pentru a-mi păstra această calitate pe care am dobândit-o la cerere şi mi-am consolidat-o prin prestaţie”, a afirmat Ţuţuianu.

Întrebat cum se va „bate” pentru poziţia sa în partid, senatorul social-democrat a spus că va apela la „armele” statutare, dar şi la justiţie dacă va fi cazul.

„Cu armele statutare, există un statut, există căi de atac dacă se va pune cazul, există şi principiul liberului acces la justiţie, Legea partidelor politice permite un asemenea acces la justiţie. Deci, există mijloace de care sigur că o să uzez, pentru că nu am de gând să plec în altă parte, nu am avut niciodată asemenea intenţii, sunt membru al PSD, conduc o organizaţie judeţeană cu rezultate foarte bune din 2012 până astăzi. Nu am pierdut nicio competiţie, inclusiv cele care au fost pierdute la nivel naţional în Dâmboviţa au fost câştigate”, a afirmat Ţuţuianu.

Țuțuianu a făcut aceste precizări întrebat fiind dacă PSD a decis excluderea din partid a patru membri care sunt consilieri generali, dar şi a sa şi a Gabrielei Firea la următoarea şedinţă a CExN, potrivit unor surse.

„Fără a cunoaşte în profunzime situaţia de la Sectorul 5, am constatat şi eu că, în mai multe organizaţii judeţene unde liderii de organizaţii au avut alt punct de vedere şi sunt semnatari sau susţinători ai scrisorii din urmă cu aproape o lună, au avut loc diverse încercări de a perturba starea de fapt din organizaţie. Chiar şi la mine, la Dâmboviţa, a fost o asemenea încercare. Au mai fost asemenea încercări şi la Caraş-Severin, de asemenea la Mehedinţi. Nu ştiu exact de ce şi cine le promovează, dar eu cred că este important pentru PSD să rămână unit, să pună capăt oricăror conflicte interne, pentru că suntem într-o perioadă dificilă. Suntem la câteva luni de zile de momentul preluării Preşedinţiei Consiliului UE, avem de trecut prin Parlamentul României foarte multe acte normative care sunt importante, mă refer aici la legea offshore, dar şi la legile justiţiei şi la Codurile penal şi de procedură civilă. Sunt şi alte normative extrem de importante care îşi aşteaptă dezbaterea în Parlament şi eu cred că este importantă majoritatea parlamentară. Mai cred că este nevoie ca liderii partidului, indiferent de ce poziţie au exprimat până acum, să găsească un numitor comun”, a punctat Ţuţuianu.

Cât priveşte posibilitatea reluării discuţiilor în următoarea şedinţă a CExN privind demiterea lui Liviu Dragnea, Ţuţuianu a spus că nu este contestatar de profesie.

„A fost un vot recent, v-am spus că nu ne-am transformat în contestatari de profesie, vom vedea cum decurg lucrurile şi vom vedea ce avem de făcut etapă cu etapă (...). Vreau să vă spun că nu suntem contestatari de profesie, o să ne exprimăm pe subiectele care sunt pe agenda Comitetului Executiv Naţional”, a explicat senatorul PSD, potrivit Agerpres.

