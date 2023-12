Sam Smith acuzat că este satanic și vulgar. Cele mai mari controverse din jurul artistului

Controversatul artist Sam Smith nu încetează s-și uimească fanii. Ultimul său clip ”i’m not here to make friends” a scandalizat o bună parte din opinia publică. Mai ales cea conservatoare. Videoclipul îl arată pe acesta dansând într-o haină pufoasă supradimensionată, roz-aprins apoi într-un corset alb cu sfârcuri asortate.

Conservatorii l-au catalogat drept „dezgustător” și „depravat”. Mulți dintre ei au susținut că videoclipul este excesiv de sexual și inadecvat pentru copii. Candace Owens, un astfel de comentator a explicat public de ce consideră clipul ca fiind unul toxic. „Oamenii ar trebui să plece de la concertele unor astfel de artiști. Acești oameni nu ar trebui să aibă voie să cânte pe scenă […]

Ce face mintea oamenilor de-a lungul timpului, încercând să atenueze ideea de pornografie.” Fanii lui Smith au venit rapid în apărarea lor pe Twitter. Utilizatorii au subliniat că ținutele și coregrafiile din videoclip nu sunt mai experimentale și mai pozitive pentru sex decât cele ale altor muzicieni.

Sam Smith comparat de fani cu Freddy Mercury

„Freddie Mercury, Brian May, Roger Taylor și John Deacon s-au simțit plini de bucurie în videoclipul I Want To Break Free acum aproape 40 de ani. În mijloc, Freddie se zvârcolește cu dansatorii de balet. O grămadă de proști.” În timpul apariției lor la The Graham Norton Show, Smith s-a adresat criticilor spunând: „Nu s-a întâmplat nimic rău, băieți, nu a fost ciudat”.

Controversa a continuat după ce Smith a cântat la cea de-a 65-a ediție anuală a Premiilor Grammy pe 5 februarie. Smith și Kim Petras și-au interpretat cântecul „Unholy” la ceremonie. Spectacolul ia prezentat pe Smith și Petras cântând și dansând în ținute din piele roșie. Smith purta și o pălărie roșie cu coarne de diavol.

Conservatorii au criticat performanța pe Twitter, susținând că aceasta promovează satanismul. Artistul nu a comentat nimic explicit despre acest lucru. De altfel nu este singurul cântăreț care a abordat teme religioase și a scandalizat prin asta.