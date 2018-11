Salvini a INTRAT cu BULDOZERUL în vila MAFIEI din Roma

Ministrul de interne, Matteo Salvini, purtând o cască de protecţie albă pe cap urcă la bordul unui excavator gigant şi dă startul în demolarea unei vile ilegale a familiei Casamonica din Piazza Santi Apostoli.





"Este o luptă pentru legalitate, un angajament care a început acum cinci ani. După demolare se va naște aici un parc public, iar clădirea învecinată va deveni o bibliotecă. Ceea ce contează este că un bun confiscat devine un bun comun: cum ar fi clădirea de vis-a vis, deja încredințată unei asociații formată din familiile copiilor autiști ", a declarat Guvernatorul orașului Lazio, Nicola Zingaretti. Săptămâna viitoare, Regiunea va administra 40 de clădiri printre acestea se numără și vila din Sacrofano, unde locuia Massimo Carminati, condamnat la 14 ani în luna septembrie, ca parte a procesului cu Mafia Capital.

Săptămâna trecută au fost confiscate alte opt vile ale clanului mafiot Casamonica

Adresându-se jurnaliştilor prezenţi, Salvini a promis că îi va vâna pe infractori peste tot: ”din cartier în cartier, din stradă în stradă, vilă cu vilă şi magazin cu magazin, totul va fi controlat”. În luna iulie, 33 de membri ai clanului Casamonica, implicat în cămătărie, extorsiune şi trafic de droguri, au fost arestaţi în timpul unor razii pe proprietăţi imobiliare cu un lux exorbitant.

Matteo Salvini este mulțumit

„Lupta pentru legalitate nu are nici o culoare politică. Acum este o pagină de curățare, onestitate şi legalitate“, spune el, refuzând invitația Guerino Casamonica, cunoscut sub numele de „Pele“ proprietarul vilei roșii cu piscină care se ridică la câțiva zeci de metri distanță de clădirea demolată: Ai spus că vrei să-mi oferi o cafea? Nu, mulțumesc, nu vreau să am de-a face cu voi".

Casamonica răspunde calm jurnaliștilor: "Ei greșesc cu demolarea. Noi nu controlam nimic, suntem ca familia Rossi, ca multe alte familii (...). Nu cred că plecăm, aici aerul este bun", titrează lastampa.

