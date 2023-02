Salvari miraculoase după cutremurul din Turcia

Doi frați din Turcia au fost scoși în viață de sub dărâmături, după aproximativ 200 de ore. Președintele turc spune că acest cutremur poate fi numit dezastrul secolului.

Salvatorii din orașul turc Kahramanmaras, puternic afectat de cutremururul de săptămâna trecută, au scos doi frați dintre dărâmături, după ce aceștia au petrecut aproximativ 200 de ore prinși sub mormanele de moloz. Aceasta este una dintre cele cel puțin 9 astfel de salvări miraculoase de până acum, potrivit ediției de miercuri a The New York Times.

Cei doi turci au supraviețuit drămuindu-și niște suplimente nutritive pentru culturism și bându-și propria urină. Echipele de salvatori se străduiesc, de obicei, să găsească supraviețuitori în primele 72 de ore după un astfel de dezastru, deoarece probabilitatea de a găsi supraviețuitori după acest interval de timp scade mult.

Săptămâna trecută, peste 35.000 de echipe de căutare și salvare din Turcia, împreună cu cele venite din străinătate au săpat printre dărâmături 24 de ore din 24, potrivit agenției de gestionare a situațiilor de urgență din Turcia.

Numărul morților a sărit de 40.000

La mai bine de o săptămână după ce cutremurul cu magnitudinea de 7,8 care a devastat orașe, a ucis zeci de mii de oameni și a lăsat pe drumuri alte milioane de cetățeni în Turcia și Siria, președintele turc, Recep Tayyip Erdogan, a afirmat că acesta ar putea fi numit în mod rezonabil „dezastrul secolului”. Numărul morților depășește în momentul de față 40.000 în cele două țări.

Președintele Erdogan are de ce să își faca griji și din altă cauză. Analiștii politici consideră că cea mai scumpă notă de plata la alegerile prezidențiale și parlamentare, care vor avea loc la primăvară în Turcia, va fi achitată de Erdogan. Astăzi, situația din Siria pare să se fi îmbunătățit, cel puțin din punctul de vedere al accesului în această țară.

Președintele Bashar al-Assad a fost de acord să deschidă mai multe puncte de trecere a frontierei cu Turcia, o premieră în cei 12 ani de când a început războiul civil din Siria. Înainte de cutremur, exista doar o singură cale de trecere, care folosită de misiunea ONU în zona controlată de opoziție.