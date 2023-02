ONU estimează că numărul victimelor seismului care a lovit Turcia şi Siria s-ar putea dubla

De asemenea, într-un interviu acordat canalului Sky News, Martin Griffiths a declarat că numărul morților din cutremurul din Turcia și Siria s-ar putea ”dubla”. ”Există tot felul de zvonuri despre cum s-ar putea sfârși această situaţie” și ”cred că este foarte greu de estimat cu precizie, pentru că mai trebuie să săpăm sub dărâmături, dar sunt sigură că numărul morților se va dubla sau chiar va fi mai mult decât dublu”, a spus coordonatorul ONU pentru asistență de urgență, care se află în provincia turcă Kahramanmaras. ”Acest lucru este terifiant”.

Cadavrele familiei italiene de origine siriană lovite de cutremurul care a lovit sudul Turciei au fost găsite fără viață în Antiohia. Anunţul a fost făcut de ministrul de externe Antonio Tajani, care și-a exprimat susținerea față de membrii familiei ”cărora – aşa cum a scris pe Twitter – nu le va lipsi sprijinul nostru”.

”Ajutoarele italiene pentru Siria pleacă de pe aeroportul din Pisa. Mulțumesc”, a mai precizat tot pe Twitter Antonio Tajani.

Căutările se sfârșesc și cu minuni

Un bebeluş despre care se crede că ar avea 2 luni a fost salvat de sub dărâmături după 128 de ore de la cutremurul devastator care a lovit sudul Turciei, potrivit agenției Anadolu, care nu oferă alte detalii.

Anterior, mai fusese scoasă cu viaţă de sub dărămături, după 122 de ore, o fetiță de doi ani. Copilul a fost găsit în districtul Antakya din provincia Hatay. Ulterior, potrivit agenţiei Anadolu, în provincia Malatya a fost salvată o femeie de 83 de ani, care a stat 124,5 ore sub dărâmături. Potrivit CNN Turk, un băiat de 16 ani – Kamil Can – a fost salvat după 119 ore în orașul turc Kahramanmaras.

Bilanțul cutremurelor care au devastat părți din Turcia și Siria a crescut la cel puțin 24.218 de morți, relatează Sky News. În Siria, victimele sunt cel puțin 3.553, dintre care cel puțin 2.166 în zona de nord-vest controlată de rebeli și cel puțin 1.387 în zonele controlate de guvern.

Între timp, ONG-ul sirian de protecție civilă White Helmets (White Helmets) a anunțat încetarea căutărilor în zonele controlate de rebeli din nordul și nord-vestul țării eventualilor supraviețuitori ai cutremurelor care au devastat sudul Turciei și nordul Siriei. Grupul de voluntari a declarat că se crede că niciunul dintre oamenii prinși sub dărâmături nu mai este în viață.

sursa: RADOR