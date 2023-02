Alexandru Maxim a spus care este situația din sud-estul Turciei, după cutremurele înregistrate. „Toată lumea e speriată. Aștept deciziile”

Alexandru Maxim face parte din lotul echipei de fotbal Gaziantep, regiunea în care a avut loc cutremurul de 7,7. Internaționalul român a discutat în ultimele ore cu colegii săi care se aflau în oraș atunci când s-a produs seismul care a zguduit atât Turcia, cât și Siria. Fotbalistul a spus că nimeni nu are voie să folosească lifturile. Persoanele din zonă se tem că vor fi noi replici ale seismului.

„Toată lumea e în stradă. Nu au voie să folosească liftul, nu au voie să stea în apartamente, în blocuri. Majoritatea blocurilor sunt clădiri înalte şi nu au voie să intre, probabil, din câte am înţeles pentru că am vorbit cu un prieten, se aşteaptă ca şi astăzi să fie replici, deci nimeni nu are voie să intre în casă”, a declarat Maxim. El a continuat prin a spune că cei mai mulți oameni vor să părăsească orașul cât mai repede. „Am reuşit să vorbesc câte puţin cu fiecare din cei care au rămas acolo în oraş. Toată lumea e speriată”.

Echipa lui Alexandru Maxim are meci astăzi împotriva lui Galatasaray

Mijlocașul român a mai adăugat că situația se va calma în următoarele zile. Următorul meci al lui Gaziantep este programat pe data de 13 februarie, pe teren propriu, împotriva lui Galatasaray în Superliga Turciei. Maxim a spus că așteaptă o decizie în acest sens, dar este foarte sigur că meciul nu se va disputa.

„Aştept să vedem ce decizie se ia. Cu siguranţă nu se va juca. Aştept să văd cum aş putea să mă întorc, când aş putea să mă întorc. Din ce am înţeles şi aeroportul este închis, pista a crăpat, deci nu ştiu când ne vom putea întoarce în Gaziantep”, a concluzionat Alexandru Maxim pentru Antena 3 CNN. Cutremurul care a lovit Turcia în această dimineață a provocat pagube foarte mari în tot sud-estul Turciei. Sute de persoane au murit sub clădirile dărâmate și alții mii de oameni au fost răniți. Seismul a avut o adâncime de aproximativ 16 km.