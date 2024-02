Cine e salvamontistul care a murit la Bâlea Lac. Avea 33 de ani

Un tânăr de 33 de ani, pasionat de munte și iubitor al sporturilor extreme, a părăsit această lume într-o tragedie neașteptată. Paul Popescu, cunoscut și sub numele de Pogo printre prieteni, și-a găsit sfârșitul într-o avalanșă la Bâlea Lac. Pare că destinul avea alte planuri pentru el. Nu era prima dată când se confrunta cu pericolele muntelui; anterior, fusese implicat într-o cădere de zăpadă în timpul unei excursii la schi. Dar de data aceasta, soarta a fost nemiloasă cu el.

Paul Popescu a avut o pasiune deosebită pentru munte, pe care a iubit-o mai mult decât viața sa. Despărțindu-se de teama că a fost prins într-o avalanșă în trecut, tânărul în vârstă de 33 de ani a ales să se întoarcă la schi în zone mai puțin accesibile, alături de prieteni. Cu toate acestea, destinul a decis altfel, iar în timpul liber petrecut pe munte, Paul a fost surprins de o avalanșă mortală. Prietenii săi nu au putut face nimic pentru a-l salva.

Trupul său a fost transportat la Bâlea Cascadă pentru a fi predat Institutului de Medicină Legală. Specialiștii afirmă că avalanșa a fost extrem de puternică, cu o linie de fractură de 250 de metri, o cădere de zăpadă pe o distanță de 400 de metri și o lungime totală de 800 de metri. Impactul a fost devastator, deoarece Paul Popescu a fost proiectat peste stânci. Din nefericire, a suferit răni extrem de grave, incompatibile cu viața.

Pogo a fost prezentat pentru prima dată în acest an într-un documentar realizat de doi schiori olandezi, pe care i-a invitat la Bâlea. În acea ocazie, el și-a exprimat pasiunea pentru acest sport riscant și pentru muntele acoperit de zăpadă.

„Munții sunt cei care m-au definit, îmi oferă atât de mult. Nu știu ce m-aș face fără munți. Cu cât văd mai multe locuri, cu atât apreciez mai mult ceea ce am acasă. Sunt atât de multe locuri în care mi-aș mai dori să schiez mai mult. Sper să trăiesc 100 de ani, să fiu sănătos și să pot schia cât mai mult, să împărtășesc acest lucruri cu prietenii mei și să le transmit mai departe copiilor mei. Numele meu este Paul, prietenii mei îmi spun Pogo. Sunt un om care muncește pe munte. Numele văii este Bâlea și o îndrăgesc pentru cât de sălbatică este. Nu sunt pârtii de schi amenajate, totul este sălbatic. De exemplu, aici am fost prins de o avalanșă mare. Eram împreună cu trei prieteni… am avut noroc”, spunea Paul Popescu (Pogo), conform Turnul Sfatului.