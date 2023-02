Salteaua potrivita pentru cuplurile care impart acelasi pat

Unul dintre aspectele importante implicate in convietuire este somnul, insotit firesc in cele mai multe cazuri de impartirea aceluiasi pat. Insa in acest caz este nevoie de o saltea pat care sa asigure confortul si odihna ambilor parteneri, indiferent de dimensiunile si greutatea corpului fiecaruia si de felul in care se misca in timpul somnului.

Va fi aleasa cu siguranta o saltea 160×200 cm, care sa permita un spatiu personal suficient pentru o pozitie confortabila de odihna. De asemenea, pentru un somn linistit, evitarea si ameliorarea durerilor de spate, medicii specialisti in ortopedie recomanda o saltea ortopedica, ale carei calitati contribuie la sustinerea optima a coloanei vertebrale, aspect esential pentru o pozitie corecta de somn. Anticipand si raspunzand nevoilor utilizatorilor, producatorii din domeniu au creat salteaua superortopedica, urmatorul nivel de confort in aceasta categorie de produse.

Indiferent insa de aceste calitati si de dimensiunile de saltea pat 160 x 200 cm sau mai mare, este dificil pentru cupluri sa imparta patul fara a fi afectati in timpul somnului de miscarile celuilalt partener. In acest sens, exista cateva recomandari utile in ceea ce priveste aspectele de proiectare ale unei saltele potrivite unui cuplu.

Cum se alege o saltea superortopedica pentru cupluri?

Intre cei doi parteneri pot exista diferente semnificative de greutate si inaltime. Pentru ca acestea sa nu fie resimtite prea pregnant in timpul utilizarii saltelei, se va alege o saltea de fermitate medie. In oferta magazinelor online se regasesc saltele cu grade diferite de fermitate, insa pentru cupluri, specialistii magazinului online recomanda salteaua de fermitate redusa sau cu fermitate medie. Partenerul mai greu va avea o sustinere corespunzatoare, fara a se scufunda in adancimea saltelei, pe cand cel cu greutatea mai mica va avea salteaua optima pentru masa lui corporala.

Atunci cand unul dintre membrii cuplului este mai agitat in somn si celalalt poate fi tulburat usor de miscarile partenerului, trezindu-se de fiecare data, nu poate exista armonia necesara in dormitor in perioada somnului. Odihna necorespunzatoare duce la acumularea tensiunii in timpul zilei si la o productivitate scazuta in activitate. De asemenea, poate spori tensiunea in cuplu si favoriza certurile. O saltea potrivita unui astfel de cuplu va avea ca obiectiv reducerea efectelor miscarii unuia dintre parteneri, astfel incat salteaua sa nu se miste in totalitatea ei, iar celalalt partener sa poata dormi linistit.

Un astfel de model este salteaua ortopedica Pocket Spring. Principiul de functionare al acesteia este rezultatul proiectarii inteligente, prin care sistemul de arcuri pocket spring are capacitatea de a amortiza miscarile utilizatorului, reducandu-le impactul strict la zona pe care o ocupa utilizatorul pe saltea. Fiecare arc este pozitionat si ambalat individual astfel incat sa nu agreneze miscarea arcurilor vecine si are capacitatea de a se misca separat, datorita elesticitatii crescute a sarmei folosite.

Spuma poliuretanica de mare densitate, numita spuma memorie sau memory foam asigura o elasticitate sporita, un confort optim in timpul somnului, cu sustinere adecvata a coloanei si revenirea la forma initiala imediat ce utilizatorul s-a ridicat din pat. Un strat suplimentar de burete dens poate fi adaugat pentru o senzatie de rasfat in timpul odihnei.

Suprafata saltelei de cuplu, un element important al confortului partenerilor

O saltea de calitate este fabricata astfel incat sa tina cont de nevoile pielii utilizatorilor. Atunci cand salteaua este folosita de un cuplu, este supusa intens uzurii, ceea ce implica acumularea de murdarie, mirosuri si acarieni. Recomandarea specialistilor este sa se aleaga o saltea la care producatorul a insistat pe calitatile antialergenice ale suprafetei si pe usurinta in intretinere. O saltea tratata impotriva mucegaiului si acarienilor este o alegere inspirata.

De asemenea, posibilitatea de aerisire, prin structurile laterale ale saltelei este un avantaj pentru orice produs de acest tip. Aerisirea favorizeaza patrunderea aerului, impiedica acumularea umezelii rezultate din transpiratie si a mirosurilor neplacute. Totodata, existenta a doua fete pentru o saltea, una potrivita pentru utilizarea pe timpul iernii, alta potrivita folosirii in anotimpul cald, confectionate din materiale diferite, sporeste confortul si ajuta la mentinerea temperaturii potrivite in timpul somnului.

Asa cum se poate constata, alegerea unei saltele pentru un cuplu care impart acelasi pat poate fi o provocare, insa tinand cont de anumite recomandari, se poate obtine un maximum de confort in timpul somnului pentru ambii membri ai cuplului. O dimensiune potrivita a saltelei, calitatile ortopedice, capacitatea de a amortiza miscarile unuia dintre parteneri si o fermitate medie sunt cateva dintre aspectele de care trebuie sa se tina cont in alegerea saltelei optime pentru cuplu. Salteaua potrivita poate contribui la pastrarea armoniei in viata de cuplu atat in timpul odihnei, cat si in convietuirea de zi cu zi.