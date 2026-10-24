Venitul minim garantat în plată nu va suferi modificări imediate la începutul anului viitor. Ministrul Muncii, Florin Manole, a oferit detalii de ultimă oră privind valoarea salariului minim brut și pașii care vor fi urmați pentru stabilirea viitoarelor majorări salariale în România.

Conform reprezentantului Guvernului, valoarea actuală din grila de salarizare se va menține și în prima parte a anului viitor, urmând ca eventualele ajustări să fie analizate ulterior, în funcție de evoluția cadrului economic național.

Pentru perioada imediat următoare, cadrul salarial rămâne neschimbat. Ministrul a punctat clar valoarea brută de la care se va pleca la început de an, menționând că sumele în plată vor rămâne cele stabilite anterior. „La 1 ianuarie 2027, salariul minim va fi cel care este acum în plată, 4325 brut”, a afirmat Florin Manole.

Această valoare constituie punctul de pornire pentru analiza financiară ce urmează să fie realizată de autorități împreună cu partenerii sociali.

Procesul de evaluare a veniturilor minime depinde în mod direct de indicatorii oficiali furnizați de Institutul Național de Statistică. Datele macroeconomice vor fi integrate într-o formulă legală de calcul, menită să reflecte realitatea financiară din piața muncii.

„Discuţia despre salariul minim trebuie să înceapă în săptămânile următoare, când trebuie să vină la Ministerul Muncii informaţiile de la Institutul de Statistică, informaţiile agregate în formula de calcul conform legii, care să ţină cont de productivitate, de toţi indicatorii macroeconomici, după care vom merge în Consiliul Naţional tripartit şi la masa dialogului cu sindicatele şi patronatele vom lua o decizie”, a explicat ministrul Muncii.

Decizia finală privind eventuala majorare a salariului minim va fi luată în urma consultărilor din cadrul dialogului social. La masa negocierilor vor participa reprezentanții Ministerului Muncii, ai patronatelor și ai sindicatelor.

Discuțiile vor avea ca obiectiv găsirea unui echilibru între puterea de cumpărare a angajaților și capacitatea financiară a mediului de afaceri, luând în considerare rata inflației și nivelul de productivitate înregistrat la nivel național.

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