Salariul îngrijitoarelor românce de la 1 ianuarie. Cu cât sunt plătite în Italia

Salariile minime pentru lucrătorii casnici, inclusiv îngrijitoare, menajere și bone au fost modificate în Italia începând de la 1 ianuarie 2023. Sumele de bani pe care le primesc românii care lucrează în străinătate au fost stabilite de Ministerul Muncii din Italia.

Salariile personalului casnic crește cu 9,2%, după cum a transmis Ministerul Muncii. Pentru indemnizația de masă și cazare majorarea este de 11,5%, ținând astfel cont de 100% din indicele inflației înregistrat de Istat.

Salariul românilor în Italia

Româncele care lucrează în familiile din Italia vor câștiga 2.000 de euro pe an. Lucrătoarele care locuiesc la domiciliul persoanei asistate primesc bani în funcție de categoria de încadrare:

A – 725,19 euro;

AS – 857,06 euro;

B – 922,98 euro;

BS – 988,90;

C – 1.054,85 euro;

CS – 1.120,76 euro;

D – 1.318,54 euro (plus o indemnizatie de 194,98 euro);

DS – 1.384,46 euro (plus indemnizație de 194,98 euro).

Sumele sunt la fel și pentru studenții cu vârsta cuprinsă între 16 și 40 de ani, care urmează cursuri de studii valabile în scopul obținerii unei calificări recunoscute:

B – 659,27 euro;

BS – 692,25 euro;

C – 764,74 euro.

În ceea ce privește lucrătorii casnici care decid să stea separat, salariile minime sunt stabilite cu plata la oră:

A – 5,27 euro/oră;

AS – 6,21 euro/oră;

B – 6,58 euro/oră;

BS – 6,99 euro/oră;

C – 7,38 euro/oră;

SC – 7,79 euro/oră;

D – 8,98 euro/oră;

DS – 9,36 euro/oră.

Personalul casnic care este angajat pentru servicii de îngrijire pe timp de noapte, va fi împărţit în două niveluri de clasificare, precum:

pentru persoanele asistate care se pot deplasa singure – îngrijitoarele fără o calificare în domeniu vor fi încadrate la categoria B Super, cu o retribuție lunară de 1.137,23 euro;

pentru persoanele asistate imobilizate la pat, care nu se pot deplasa singure – îngrijitoarele fără o calificare în domeniu vor fi încadrate la categoria C Super, cu o retribuție lunară de 1.288,87 euro.

pentru îngrijitoarele calificate, cu pregătire în domeniu, nivelul de încadrare este D Super, cu un salariu minim de 1.592,17 euro pe lună.

Valoarea indemnizației de masă și cazare pe care o primesc cei care locuiesc la domiciliul angajatorului va fi de:

Prânz și/sau mic dejun – 2,26 euro/zi;

Cina – 2,26 euro/zi;

Cazare – 1,95 euro/zi;

Pentru un total de 6,47 euro, potrivit Money.it.