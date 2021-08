Salariu de nabab pentru un angajat al statului. 105.000 lei pe lună în timp ce președintele are 15.000 lei

Declarațiile de avere ale conducerii EximBank sunt complet blurate și necitibile, pe site-ul băncii. Despre unul dintre vicepreședinții executivi, Florin Kubinschi, nu apar nici un fel de informații pe portalul Agenției Naționale de Integritate, care publică declarațiile de avere. În cazul unui alt vicepreședinte executiv, Cristian Saitaru, ANI publică, pentru ultimii ani, doar declarațiile de interese.

Halalai ridică lunar peste 105.000 lei

În anul 2021, în conducerea EximBank este prezent Vasile Secăreș. fost profesor la Academia Ștefan Gheorghiu, unde regimul Ceaușescu îndoctrina cadrele PCR. Secăreș are 73 de ani, scrie ziaruldeiasi.ro.

Potrivit declarației de avere, președintele executiv al EximBank, Traian Halalai a beneficiat în anul fiscal 2020 de un contract de mandat remunerat cu 1,03 milioane de lei, plus încă 258.000 de lei de la comitetul interministerial de garantare și asigurare. În total, statul român l-a plătit pe Halalai cu peste 105.000 lei pe lună. Președintele României câștigă 15.000 de lei pe lună.

Însă, în anul fiscal 2019, Halalai a avut 2,12 milioane de lei – contract de mandat și puțin sub 250.000 de lei – indemnizația de la comitetul interministerial de garantare. Acest comitet funcționează pe lângă ministerul de Finanțe cu rolul de a superviza operațiunile EximBank.

În România, salariul minim pe economie este de 2.300 lei

Câștigurile realizate de un român care este angajat pot varia între 2.300 de lei (salariu minim pe economie) și câteva zeci de mii de lei lunar, în funcție de domeniul de activitate.

Salariul mediu este acela care se încadrează undeva la mijloc, adică jumătate din populația care lucrează câștigă peste pragul mediu, iar cealaltă jumătate câștigă sub acest prag. La începutul lui 2021, salariul mediu net este de 3.323 de lei, cu 147 de lei mai mare decât în 2020. Acest lucru înseamnă că salariul mediu brut este de 5.380 de lei.

Prin comparatie, pe prima poziție în topul salariilor în România se află controlorii de trafic aerian, care câștigă până la 571 de mii de lei pe an. Pe locul doi sunt angajații din IT, care se bucură de un salariu ce ajunge la 113 mii de lei pe an. Pe locul al treilea sunt experții în ingineria aerospațială, cu 111 mii de lei pe an.