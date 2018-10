ȘOC în lumea manelelor! Florin Salam „MORT ÎN HOTEL”. Fanii sunt ULUIȚI

Panică printe românii stabiliți în Italia. După bătaia cumplită pe care regele manelelor, Florin Salam, a primit-o în Milano, la o nuntă românească, un zvon care s-a răspândit ca focul a pus pe toate lumea pe jar.





După incidentul dramatic, s-a zvonit că manelistul era mort în camera de hotel. „Era o nebunie în Italia printre noi, românii, din zonă! Nimeni nu ştia ce se întâmplă de fapt cu manelistul! Noi am aflat ca era mort deja în cameră de hotel, iar vestea asta s-a răspândit cu repeziciune. Eram de-a dreptul şocaţi! Am înţeles că, iniţial, Florin Salam a fost bătut cu bestialitate în Milano, dar chiar să fie ucis, ar fi fost ceva foarte grav! Noroc că peste câteva ore s-a făcut lumina în cazul lui şi am aflat că este teafăr, dar speriat! Atunci, s-au liniştit toţi. Va daţi seamă ce zarvă s-ar fi făcut pe aici ca violentă de la nuntă să se transforme în vreo crimă! Slavă Domnului că nu s-a întâmplat aşa şi până la urmă, cântăreţul a ajuns în perfectă stare în Romania”, a declarat un român stabilit în Italia de mai bine de 15 ani, potrivit wowbiz.ro. Florin Salam a luat bătaie de la interlopi! De data aceasta, evenimentul nu s-a mai întâmplat în România, unde manelistul e un obișnuit al scandalurilor, ci în Italia. La Milano, Salam a fost bătut măr de un interlop.Deși anunța că nu mai cântă și că se retrage, Salam s-a răzgândit în doar câteva ore. „În seara asta ne vedem la club Bambo din Milano alături de formația mea, live”, a anunțat Salam, care a postat și o poză cu fața sa, pentru a arăta ce a pățit, după bătaia încasată.

