Nume celebre vin la Sala Palatului pentru Duelul Hiturilor

Peste doua saptamani vom asista la un duel muzical de senzatie, la Sala Palatului din Bucuresti, eveniment in care se vor intrece nume celebre din perioada anilor ‘70 – ’80. Spectacolul ii va avea alaturi pe Francesco Napoli, George Baker si BZN, pentru ultimul concert din Bucuresti, in aceasta formula. Atmosfera va fi intretinuta de gazda spectacolului, Ricky Dandel, care anul acesta implineste 50 de ani de cariera muzicala.





Pe aceasta cale, va invitam sa urmariti declaratiile video ale artistilor:

https://www.youtube.com/watch?v=rRQzs88vgVI

https://www.youtube.com/watch?v=2w_7iY4hIrA

https://www.youtube.com/watch?v=HJ1JcaZriQg

https://www.youtube.com/watch?v=8y0MKCVQ7W0

Portile se vor deschide incepand cu ora 18.30.

Biletele pentru “Duelul Hiturilor” se gasesc la urmatoarele categorii de preturi:.

• CATEGORIA I – 349 lei

• CATEGORIA II – 249 lei

• CATEGORIA III – 149 lei

• CATEGORIA IV – 99 lei

Biletele pot fi procurate de pe ticketstore.ro!

Solist vocal, compozitor, textier, prezentator, moderator si show-man, Ricky Dandel este considerat unul dintre primii 10 cei mai cunoscuți sibieni. “Atunci cand eu cant, nu am varstă, ma simt exact ca la 15 ani, e un elixir, cred ca nici un drog nu si-ar face efectul mai tare asupra mea asa cum actioneaza muzica. Imi da niste trairi deosebite si oamenii simt acest lucru, publicul nu poate fi inselat cu povesti, ei simt foarte clar daca tu esti sincer sau nu", declarat Ricky Dandel.

Anul trecut, BZN s-a gasit in turneul in Africa de Sud si au sustinut peste 100 de concerte in Belgia si Olanda. Tot in 2017, au calatorit in Grecia alaturi de 750 de fani, pentru un concert remarcabil. Anul acesta, din pacate, vom avea parte de ultimul spectacol la Bucuresti.

George Baker, fondator al grupului olandez de succes George Baker Selection, ramane activ muzical si inca concerteaza la cei 73 de ani ai sai. “Una Paloma Blanca” ramane hit-ul care l-a propulsat. Putin cunosc faptul ca George Baker a fost compozitorul multor piese interpretate de indragitii BZN. Vom afla de la insusi George Baker, cat de curand, care au fost acele melodii!

Francesco Napoli, cel care a făcut istorie cu “Marina”, “Mambo” sau “Balla Balla”, vine la Duelul Hiturilor. Francesco Napoli este un adevarat magnet pentru public si un favorit al spectatorilor la fiecare concert. El nu este doar un muzician, ci si un om de spectacol. Francesco Napoli isi iubeste publicul si este iubit, la randul sau, pentru toate aceste calitati!

