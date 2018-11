„Sala de bal” - romanul unei iubiri dramatice altoit pe un fapt istoric prea puțin cunoscut

Editura Humanitas Fiction lansează astăzi, de la ora 19.00, la Librăria Humanitas de la Cișmigiu (Bld. Regina Elisabeta nr.38) romanul Sala de bal de Anna Hope, considerat replica britanică la Zbor deasupra unui cuib de cuci, recent apărut în colecția „Raftul Denisei“ coordonat de Denisa Comănescu în traducerea Irinei Bojin





Pe fundalul verii caniculare a anului 1911, la sfârșitul epocii edwardiene, Sala de bal proiectează o poveste de iubire pe un tărâm potrivnic – azilul Sharston din Yorkshire, unde o mână de oameni are puterea de a decide cine poartă stigmatul nebuniei și cine îndeplinește criteriile normalității.

Scriitoarea britanică Anna Hope va participa prin Skype la acest eveniment. Vor prezenta cartea Ana Barton,scriitoare, Simona Preda, scriitoare, doctor în istorie, și Vlad Stroescu, psihiatru, iar moderatorul întâlnirii va fi Denisa Comănescu, director general Humanitas Fiction. „Anna Hope combină în mod fericit cercetarea istorică cu inteligența emoțională pentru a explora, cu delicatețe și intuiție profundă, tensiunile și încercările inerente condiției umane.“ – New York Times

Scriitoarea britanică reușește să dea viață unei realități istorice puțin cunoscute într-un roman intens și subtil, care nu devine nici o clipă sentimental. O fată sparge geamul halei sufocante în care lucrează, ca să lase lumina și aerul să pătrundă. Gestul ei, mai degrabă simbolic, are consecințe dramatice, disproporționate. În azilul în care este internată, femeile și bărbații au dreptul să se întâlnească doar vinerea, în somptuoasa sală de bal, unde valsează pe dalele lucioase ale pardoselii nesfârșite, în timp ce orchestra de pe scenă interpretează Strauss și Debussy. Anna Hope construiește o poveste neliniștitoare, spusă din trei puncte de vedere, ale celor trei personaje principale Ella Fay, fata de condiție modestă, de o frumusețe și o putere de care nu e conștientă, John Mulligan, pacientul traumatizat de drama familiei lui, și, contrapus lor, Charles Fuller, medicul obsedat de eugenetică. „O poveste de dragoste răscolitoare, plină de sensibilitate.“ – Observer Scriitoare și actriță, Anna Hope s-a născut în 1974 la Manchester. A studiat literatura engleză la Wadham College din Oxford, apoi a absolvit cursurile de actorie ale Royal Academy of Dramatic Art din Londra. După câțiva ani în care s-a făcut cunoscută mai ales pentru roluri din seriale și miniserii de televiziune (ShakespeaRe-Told, Dr Who, Coronation Street), a urmat un masterat de scriere creativă la Birkbeck College din Londra. Un timp a predat ea însăși scriere creativă la universități britanice. Romanul ei de debut, Wake, a fost publicat în 2014 de Doubleday în Marea Britanie și de Random House în SUA. Bestseller internațional, s-a bucurat de atenția criticii, fiind selectat pe lista scurtă la National Book Awards și pe lista lungă la Walter Scott Prize. Cel de-al doilea roman al scriitoarei, Sala de bal (The Ballroom; Humanitas Fiction, 2018), ale cărui drepturi de publicare au fost vândute în peste zece țări, a apărut în toamna anului 2016. În Franța, unde a fost publicat de Gallimard, i s-a acordat în 2018 Grand Prix des Lectrices al revistei Elle. În prezent, Anna Hope se dedică exclusiv scrisului.

Pagina 1 din 1