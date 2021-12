Să întărim graniţa de Vest cu generali, că sunt capabili!

Pe lângă numărul impresionant de soldaţi ruşi concentraţi la graniţa cu Ucraina şi a tehnicii de care dispun, una extrem de performantă, ruşii mai au un avantaj. Mentalitatea, căpătată în cel De-al Doilea Război Mondial, când au murit cu milioanele, luptând trei soldaţi cu o singură puşcă. Deci, pierderile de vieţi omeneşti, cu care NATO este extrem de atentă, nu contează la armata lui Putin.

Nu trebuie să uităm nici episodul cu ocuparea Crimeii, pregătit minuţios şi în secret mai bine de un an de zile. Sub pretextul asigurării securităţii Jocurilor Olimpice de la Soci, încă din 2013 Rusia a concentrat 12.000 de militari în zonă, care în realitate aveau misiunea de a bloca spaţiul maritim şi aerian. În anul următor, 2014, numărul acestora ajunsese la 61.000 şi se constata şi o întărire a forţelor navale din Marea Neagră. Pe 23 februarie 2014, toate aceste trupe, sprijinite de cele deja infiltrate acolo, ocupau Crimeea întâmpinând o rezistenţă minimă din partea armatei ucrainene. De remarcat aici este şi faptul că, atacând Ucraina şi anexând Crimeea, Rusia îşi încălca propriul angajament din 1994, când alături de UK şi SUA, în Acordul de Dezmembrare Nucleară de la Budapesta, garantau sub semnătură integritatea graniţelor Ucrainei, cu condiţia ca aceasta să predea către Rusia armamentul nuclear existent pe teritoriul ei. Ucraina s-a conformat şi a predat armele. Rusia „s-a conformat” şi a ocupat Crimeea.

Deci, cam aceasta este una dintre armatele gata de atac foarte aproape de noi şi cam aşa îşi respectă angajamentele comandantul ei.

După videoconferinţa avută de şefii de state membre NATO cu Joe Biden, Klaus Iohannis a spus că trebuie să întărim graniţa de Vest a României. Mai ales că Biden a anunţat că în nici un caz, nu se va interveni cu trupe în cazul în care Rusia va invada Ucraina.

Prin urmare, situaţia la zi se prezintă aşa: America este peste Ocean, iar Rusia aici, în coasta noastră, gata să năvălească peste vecinul nostru din Vest.

Întărirea graniţei cu Ucraina cerută de Iohannis, nu este vreun concept militar excepţional inventat de el. E vechi de când lumea. Un gospodar cu cap, dacă la una dintre marginile proprietăţii lui, vecinii sunt gata să se încaiere, firesc leagă câinele lângă acel gard şi este foarte atent la ce se petrece dincolo de el. Mai ales când unul dintre vecinii gata să se ia la bătaie, are antecedente. Pe unele le-a simţit pe propria-i piele.

Conceptul, deci, e bun. Vorba e, cu ce îl punem în practică. Trupele noastre nu sunt deloc numeroase. Cât despre dotare, ce să mai spunem. Cele două fregate cumpărate de la fiare vechi de la englezi, sunt bune doar la parada de Ziua Marinei. Bricul Mircea poate fi închiriat dacă vreunul dintre combatanţi vrea să organizeze un bal sau o aniversare. În rest, în portul militar de la Mangalia, stau aliniate câteva epave, bune şi ele de scos la figuraţie dacă se face vreun film despre Al Doilea Război Mondial. Pe apă deci, ne-am lămurit. De bază e înotul individual.

Pe uscat însă, e cu totul altceva. N-avem cum să nu fim buni de tot. Avem în ţară o puzderie de generali, unul mai înstelat ca altul. Au pe umeri mai multe stele decât sunt pe cer. Aşa că avem cu ce întări graniţa. Să le dea domnul Iohannis ordin să se deplaseze şi să ia poziţii de apărare la graniţa de Vest, că oricum sunt mai mulţi decât soldaţi.

Îl şi văd pe generalul Gabriel Oprea, cu cele patru stele pe umăr, cum degajează cu polonicul de la popotă o rachetă hipersonică rusească rătăcită spre România. Cam ca la jocul de golf, aşa, ca să fiu mai bine înţeles. Că s-au mai văzut cazuri. Când a fost atacată fosta Iugoslavie, Bulgaria nu era amestecată. Totuşi, în apropiere de Sofia a căzut o rachetă, fix pe casa unui cetăţean. Noroc mare că nu era prin bătătură. John a greşit atunci butonul şi şi-a cerut scuze. Avem vreo garanţie că nu se va întâmpla la fel şi acum, doar că în loc de John, la butoane este Ivan, iar ţinta greşită nu va fi Bulgaria, ci România?

Desigur că vor fi destui care mă vor contrazice. România este în NATO. Vom fi apăraţi, în caz că ruşii ar vrea să extindă conflictul. Aşa este. Rusia sigur nu ne va ataca. Dar de greşit ceva ţinte, chiar şi cu voie, o poate face. Şi atunci nişte scuze, ca la bulgari, vor fi mai mult decât suficiente. Sau este cineva atât de naiv încât crede că dacă vor scăpa nişte rachete şi spre noi şi ne vor pricinui niscava pagube, va începe războiul NATO-Rusia. Nişte scuze oficiale şi eventual o nouă discuţie Putin-Biden, cu Jens Stoltenberg de faţă, să aibă grijă să nu fie comunicaţia cu purici, vor fi arhisuficiente, la fel ca în cazul Bulgariei.

A fost criticat vehement faptul că am alocat 2 la sută din PIB pentru înzestrarea armatei, deşi era angajamentul nostru atunci când am intrat în NATO. Am cumpărat câteva avioane. Şi alea la mâna a doua, care în hangarul de la Câmpia Turzii îşi povestesc faptele de arme pe care le-au săvârşit în Vietnam. Vom mai cumpăra acum nişte F-35. Bune şi astea. Am mai luat câteva „Piranha”, cu care am defilat mândri la 1 Decembrie. Şi cam atât.

În contextul agravării situaţiei de la Graniţa cu Ucraina, sunt de acord – este una dintre puţinele dăţi, vă asigur – cu Iohannis. Trebuie să întărim graniţa. Aşa cum face un gospodar cu mintea la el, care mută cuştile câinilor lângă gardul dinspre vecinii care sunt gata să se încaiere.

Dar cu ce o întărim? Cu generalii pe care tot Iohannis i-a avansat cu nemiluita, pe cu totul alte criterii decât cele de competenţă?

Mai pe înţeles, luând-o gospodăreşte. Câini am avea, ca să-i mutăm lângă gardul nostru dincolo de care sunt probleme. Frumoşi, lustruiţi şi încliftaţi, cu părul lucios de hrană bună, cu lesă din pielea cea mai fină. Doar că habar nu au nici să latre măcar ( a alarmă, că sloganurile de partid le mestecă imediat). Cât despre muşcat pe cel care ar putea sări gardul, până când vin dulăii de la NATO… Mai bine cu generalul cu patru stele Gabi Oprea în frunte, îi punem la masă şi-i servim cu o fasole ostăşească cu ciolan. Că suntem popor primitor.