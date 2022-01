S-au stabilit noile completuri de la Curtea Supremă. Judecătorii au fost aleși prin tragere la sorți

La început de an, Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) și-a ales judecătorii pentru anul 2022 care vor face parte din noile completuri de cinci. Aceștia au fost aleși prin tragere la sorți.

În fiecare an, noi completuri formate din câte cinci judecători sunt alese. În 2022, Curtea Supremă are două completuri în materie penală și două în materie civilă. Judecătorii care vor face parte în acest an din completurile au fost aleși prin tragere la soț, de către Corina Corbu, președinta Înaltei Curți de Casație și Justiție.

Completul penal 1:

Ilie Iulian Dragomir

Lucia Tatiana Rog

Andrei Claudiu Rus

Oana Burnel

Anca Mădălina Alexandrescu

Completul penal 2:

Lavinia Valeria Lefterache

Elena Barbu

Alin Sorin Nicolescu

Săndel Macavei

Simona Daniela Encean

Completul civil 1:

Adrian Remus Ghiculescu

Maria Hrudei

Eugenia Pușcașiu

Simona Lala Cristescu

Marian Budă

Completul 2 civil:

Corina Alina Corbu

Adriana Elena Gherasim

Denisa Bâldean

Cosmin Mihăianu

Ileana Izabela Dolache Bogdan

Extragerile pentru formarea completurilor de judecată au loc la începutul fiecărui an. Magistrații aleși se vor ocupa de dosarele soluționate pe fond de Curtea Supremă. Dosarele repartizate în 2021 vor fi soluționate de respectivele completuri.

Dosarul lui Cristi Danileț ar putea fi judecat de noua componență a completului de cinci

Cariera judecătorului Cristi Danileț ar putea fi decisă de către judecătorii de la completul de cinci. Danileț a fost exclus din magistratură după două clipuri postate pe celebra platformă TikTok.

Secția pentru judecători a CSM a decis, prin majoritatea de voturi, excluderea lui Danileț din magistratură. Unii membri au fost de partea acestuia, pledând pentru o decizie mai blândă.

”Azi s-a decis excluderea mea din magistratură de către CSM pentru doua filmulețe publicate anul trecut pe TikTok: într-unul tai gardul viu de acasă, în celălalalt curăț o piscină. Nu am făcut atunci nicio afirmație în legătură cu justiția și imaginile nu au legătură cu profesia.

Este fix viața mea privată pentru care nu înțeleg să dau socoteală nimănui. Abaterea reținută este „conduita prin care se aduce atingere imaginii justiției”. Soluția s-a luat cu majoritate de voturi, căci unii membri CSM au găsit că sunt reale neregulile invocate de mine referitoare la modul în care s-a realizat cercetarea de către Inspecția Judiciară. Evident, voi formula recurs la ICCJ și sunt sigur că se va remedia această soluție. Îmi voi continua îndeplinirea atribuțiilor până se ia decizia finală”, a declarat Cristi Danileț după ce a fost exclus din magistratură.