S-au răzgândit! SUA schimbă foaia. Atacul Rusiei asupra Ucrainei nu mai este considerat iminent

După ce au catalogat îl ultimele săptămâni ca fiind iminent un atac al Rusiei asupra Ucrainei, administrația americană s-a răzgândit. Totul și după ce președintele ucrainean Volodimir Zelenski le-a cerut oficial occidentalilor să nu creeze panică în jurul tensiunilor cu Rusia.

Schimbare de atitudine

Purtătoarea de cuvânt de la Washington, Jen Psaki, a afirmat miercuri, 2 februarie, că nu va mai califica o posibilă invazie a Ucrainei de către Rusia ca ”iminentă”, scrie CNN.

Administrația americană a încetat să mai folosească (acest termen) pentru că a trimis un mesaj diferit de ceea ce doream să transmitem. Am folosit asta (n.r. exprimarea termenului ”iminent) o dată. Cred că alții l-au folosit o dată, iar apoi am încetat să-l mai folosim. Cred că a trimis un mesaj pe care nu intenționam să-l transmitem, și anume că știam că președintele Putin a luat o decizie. Aș spune că de cele mai multe ori am vorbit despre asta, am spus că poate invada oricând. Este adevărat. Încă nu știm că a luat o decizie sau nu”, a declarat secretarul de presă al Casei Albe, Jen Psaki, potrivit sursei citate.

Rusia spune că acuzele Occidentului sunt exagerări

Statele Unite și aliații săi acuză Moscova că se pregătește să invadeze fosta republică sovietică și că a dislocat la granița cu Ucraina peste 100.000 de soldați, dar și tancuri și blindate.Rusia susține în continuare că nu are în plan să atace Ucraina. Rusia a cerut mai multe garanții de securitate. Vrea ca NATO să își retragă trupele din România și Bulgaria și Ucraina să nu devină niciodată membră a alianței.

Potrivit lui Dmitri Polianski, ambasadorul-adjunct al Rusiei la Naţiunile Unite, ţările occidentale exagerează numărul de militari ruşi desfăşuraţi la frontiera cu Ucraina. „Acum, se vorbeşte deja de 130.000, în timp ce mai ieri erau 100.000. Nu ştiu de unde scot ei cifrele astea şi nu am niciun fel de încredere în datele serviciilor de informaţii americane şi britanice“, a declarat el la Sky News.

Vladimir Putin şi-a exprimat marţi speranţa că Occidentul şi Rusia vor găsi „o soluţie” la criza lor, dar a acuzat în acelaşi timp Washingtonul că foloseşte Ucraina drept instrument pentru a atrage Moscova într-un „conflict armat”.