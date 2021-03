S-au încheiat căutările în Marea Neagră de către fregata „Regina Maria”. Cargoul „Volgo Balt 179”, aflat sub pavilion Insulele Comore, s-a scufundat, joi, în Marea Neagră, din totalul celor 13 membri ai echipajului (cetăţeni ucraineni) fiind salvate 10 persoane, care în prezent sunt la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa.

Garda de Coastă continuă căutările

Potrivit unui comunicat de presă transmis de Statul Major al Forţelor Navale, nava militară românească a predat către nava Gărzii de Coastă MAI 0201 comanda operaţiunii de cercetare în raioanele indicate de Centrul de Coordonare Maritimă Constanţa (MRCC), structura coordonatoare a operaţiunilor de căutare. Ea sa va integra, în cursul nopţii, în Gruparea Navală Permanentă a Alianţei Nord-Atlantice SNMG-2 (Standing NATO Maritim Group).

Pe timpul desfăşurării acţiunilor de căutare, fregata a parcurs peste 220 de mile marine, în drumuri paralele, acoperind o suprafaţă de aproximativ 500 km pătraţi, iar elicopterul Puma Naval de la bordul navei a survolat peste 450 km pătraţi din raioanele repartizate în planurile de căutare transmise de către MRCC.

„Fregata ‘Regina Maria’ a desfăşurat acţiunile de căutare a persoanelor dispărute în mare împreună cu navele MAI 0201 (Garda de Coastă), SAR “Artemis” (Agenţia Română pentru Salvarea Vieţilor Omeneşti pe Mare, ARSVOM) şi GSP “Falcon” (Grup Servicii Petroliere). Pe timpul nopţii de joi spre vineri, căutările au decurs fără rezultate. Vineri, 12 martie, în timpul acţiunilor diurne de căutare, nava MAI 0201 şi fregata “Regina Maria” au găsit câte o plută de salvare, dar fără persoane înăuntru, iar elicopterul Puma Naval 141 a identificat diferite obiecte plutitoare, nesemnificative pentru semnalarea vreunei prezenţe umane în apa mării”, se arată în comunicat.

Zece marinari au fost salvați

Comandantul navei GSP Falcon, Victor Marina, a relatat că joi, la ora 6,50, echipajul a fost bucuros că a văzut prima plută, în care se afla o singură persoană, aflată în stare de şoc, ulterior fiind salvaţi alţi nouă marinari în urma scufundării cargoului „Volgo Balt 179″, ce avea 13 navigatori ucraineni la bord, la peste 70 de mile marine travers de Constanţa.

„La 6,50 am văzut prima plută. Am fost bucuroşi că am văzut pluta, pentru că nu a folosit nimeni mijloace vizuale sau auditive de semnalizare. În plută se afla o singură persoană. Ridicarea acestuia la bord s-a făcut cu un mijloc specific transferului de personal offshore. Persoana era şocată de cele întâmplate. Mulţumim lui Dumnezeu că am reuşit să ajungem suficient de repede încât să îi salvăm pe cei zece. Ne pare nespus să rău că nu am avut cum să îi salvăm pe toţi”, a declarat comandantul, citat într-un comunicat de presă transmis, vineri, de Grupul Servicii Petroliere (GSP).

. Conform comunicatului, joi, nava GSP Falcon a intervenit prompt la apelul de urgenţă lansat de echipajul cargoului “Volgo Balt 179″, în doar 10 minute de la recepţionarea SOS-ului primit. Participarea GSP la operaţiunea de salvare s-a încheiat vineri dimineaţă, la ora 7,00, cu transportarea în siguranţă a echipajului salvat la dana de pasageri a portului Constanţa.

„Am recepţionat mesajul de ajutor. Ultimul mesaj pe care l-am primit a fost ‘ne scufundăm’, după care linişte totală. Nu a răspuns nimeni la chemările noastre. Am decis împreună cu colegii mei de pe comandă să ne deplasăm către locul naufragiului. Am informat conducerea companiei şi autorităţile, de la care am primit undă verde şi încurajări, cum era firesc. Am plecat cât am putut de repede la o distanţă de aproximativ 18 mile nautice”, a mai spus Victor Marina.

Doi membri ai echipajul sunt cautați la această oră

S-au încheiat căutările în Marea Neagră de către fregata „Regina Maria”. Trupul unui marinar a fost găsit în Marea Neagră, doi membri ai echipajului fiind căutaţi în continuare.

Vineri, la căutări au participat fregata „Regina Maria”, care are la bord un elicopter Puma Naval 141. Nava „Artemis” a Agenţiei Române pentru Salvarea Vieţilor Omeneşti pe Mare (ARSVOM) şi o navă a Gărzii de Coastă. În zonă s-au deplasat şi două echipaje de căutare-salvare ucrainene, scrie Agerpres.