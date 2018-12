S-au epuizat primele 10.000 de ABONAMENTE pentru NEVERSEA 2019

Peste 10.000 de fani ai festivalului Neversea și-au cumpărat, în câteva ore, abonamentele puse la dispoziție, de ieri de la ora 14:00, de organizatorii celui mai mare eveniment muzical pe plajă din România. De astăzi, pot fi cumpărate abonamente la un preț special.





Potrivit purtătorului de cuvânt al Neversea, Ioana Chifor, peste 10.000 de fani și-au asigurat intrarea pe plaja Neversea, unde timp de 4 zile și 4 nopți participanții trăiesc experiențe unice la malul Mării Negre alături de prieteni și de cei mai buni artiști internaționali ai momentului. Cea de-a treia ediție a celui mai mare festival pe plajă din România, Neversea, va avea loc în perioada 4-7 iulie 2019, în Constanța. Moș Nicolae a trecut deja cu 10.000 de abonamente pe la cei mai înfocați fani ai festivalului Neversea”.

Începând de astăzi, de la ora 15.00, toți fanii pot cumpăra abonamente la un preț special pentru cea de-a treia editie a festivalului Neversea. Acestea se pot achiziționa cu 449 de lei plus taxe. Prețul final al abonamentelor va fi de 599 de lei plus taxe. Sunt disponibile și abonamentele VIP la prețul de 900 de lei plus taxe. Fanii festivalului pot cumpăra abonamentele de pe site-ul festivalului, www.neversea.com.

La ediția de anul trecut, în cele patru zile de festival, peste 210.000 de fani din țară și din lume au participat la evenimentul de pe plaja Modern a orașului Constanța. Peste 150 de artiști internaționali au urcat pe cele șapte scene printre care The Script, Aloe BlaccArmin van Buuren, Steve Aoki, Lost Frequencies, Axwell&Ingrosso, Steve Angelo. Cei mai mulți participanți au venit din București și Constanța, urmate de Cluj-Napoca, Ploiești, Brașov și Timișoara. Festivalul Neversea a avut participanți din 95 de țări de pe întreg globul. Dintre aceste țări, cei mai mulți participanți au ajuns din Marea Britanie, Franța, Israel, Germania și SUA.

